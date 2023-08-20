Металлические двери, устанавливаемые на входе в жилые, офисные или подсобные помещения, стали повседневностью. Они прочно вошли в нашу жизнь благодаря своим хорошим потребительским свойствам: прочности, надежности, долговечности, взломоустойчивости, дизайну на любой вкус и кошелек.

Замочные устройства, которыми комплектуются металлические входные двери, могут быть самых разных типов: кодовые, магнитные, электронные, ригельные, цилиндрические или сувальдные. Последние два типа наиболее часто используются во входных дверях в квартиры и дома, то есть жилую недвижимость. Эти два типа замков отвечают всем современным требованиям по обеспечению безопасности, простоте монтажа или, в случае необходимости, замены, долгому сроку службы. Приятная особенность всех цилиндровых механизмов, в отличие от всех остальных, является взаимозаменяемость секретной части или личинки (цилиндра). То есть при необходимости замены замка можно заменить только эту часть конструкции, если остальные узлы замочного механизма работают исправно.

Когда обычно меняют личинку

Существует множество различных причин для смены цилиндра замка, укажем основные:

Замок начал заедать, прокручиваться либо и вовсе вышел из строя. В случае окончательной поломки замка придется вызывать специалиста по замене замков, возможно, что понадобиться предварительное аварийное вскрытие. Иногда замок “посылает сигнал” о предстоящей неисправности: ключ туго входит в замочную скважину, поворачивается с усилием (при этом возможен даже облом ключа в замке), появились новые настораживающие звуки при работе замочного механизма, такие как скрипы, скрежет или щелчки. Лучше не дожидаться, пока замок однажды в самый неподходящий момент сломается, а озадачиться заменой цилиндра. Замок был поврежден намеренно. Это могла быть попытка незаконного проникновения в квартиру, хулиганская выходка или месть недоброжелателей. Снять личинку с поврежденного замка не просто, нужны специальные инструменты и профессиональные навыки, которыми обладают мастера замочных сервисов. Покупка новой недвижимости. Для собственного спокойствия часто прибегают к услуге по замене личинки или замочного устройства в целом. Смена съемщиков помещения, будь то квартира, склад или офисное помещение. Ключи могут оказаться не только у прежних арендаторов, но и у их знакомых или друзей, которых вы совершенно не знаете. Ключи какое-то время находились у третьих лиц. Это могли быть рабочие, выполнявшие ремонт, приходящие сотрудники медицинских или социальных служб, уборщицы или нянечки, словом люди, имеющие доступ в жилище с вашего согласия. Ключи утеряны. Даже при наличии запасного комплекта, замки следует сменить, ведь неизвестно точно, кто и как может воспользоваться вашими ключами. Личинка замка меняется в целях повышения уровня защиты замка. В простой цилиндровый замок можно поставить личинку высокого (четвертого) класса взломостойкости, например, с магнитным чипом. Дубликат ключа к такому замку невозможно сделать без личной магнитной карты, да и не каждая мастерская возьмется за его изготовление. Такие личинки надежно защищены и от силового взлома.

Могут быть и другие причины, по которым домовладельцы решаются на замену замка, но все они условно делятся на три большие группы:

замок сломан и нуждается в замене;

ключи могут оказаться у посторонних;

замены для повышения уровня безопасности.

Простая замена личинки

Весь процесс замены сердцевины цилиндрового замка состоит из четырех этапов:

Демонтаж старой личинки. Самостоятельно это можно сделать, имея ключ, небольшой набор инструментов и понимание принципа работы замочного механизма. Если замок сломан и его нужно вскрывать, вызывайте специалиста. Причем лучше всего обратиться не ЖЭС или МЧС, которые предпочитают силовые методы вскрытия дверей, а в профильный замочный сервис. Снятие личинки происходит следующим образом:

откройте дверь;

на торцевой пластине замка ниже запорных ригелей найдите крепежный винт личинки и выкрутите его с помощью отвертки;

вставьте ключ в замочную скважину и слегка поверните его так, чтобы вращающийся язычок цилиндра полностью совпал с его корпусом;

потяните ключ на себя и выньте личинку из замка.

Проделать это можно с любой стороны двери. Если механизм исправен, то личинка вынимается легко.

Подбор новой личинки. На этом этапе лучше проконсультироваться со специалистом, чтобы не попасть впросак при установке нового цилиндра, особенно если он другой модели. Установка новой личинки производится точно в обратной последовательности действий, изложенных в п. 1. Проверка работы новой личинки. Проверяется личинка с обеих сторон двери, при открытой двери, а затем при закрытой. Если все работает нормально, поздравляем – вы справились!

Не всегда эту простую, на первый взгляд, работу можно выполнить самому. Могут сказаться ряд факторов:

нет инструмента или некому сделать работу;

неправильно подобрана личинка;

вынуть старый сердечник не получается;

новая деталь установлена, но замок не работает и т.д.

В таких случаях или при наличии сомнений в своем умении лучше сразу обратиться к профессионалам. Например, мастера замочной службы UNLOCK (Санкт-Петербург и ЛО) не только быстро и аккуратно заменят деталь, но и вскроют сломанный замок, подберут замену, установят, и все это уже через 15 минут после обращения в службу. Работает компания во всех районах города и области с 2008 года. Услуга UNLOCK по замене личинки замка является одной из самых востребованных. Высококвалифицированные мастера компании UNLOCK – вежливые и порядочные специалисты, отвечающие за репутацию своей компании, выполнят задачу по замене замочной личинки быстро и качественно. Звоните по телефону +7 (812) 501-15-77 в любое время суток или разместите заказ на сайте компании https://un-lock.ru/, менеджер свяжется с вами в течении 2-3 минут.