Россия должна продолжать уничтожение портовой и промышленной инфраструктуры Украины. Это станет лучшим ответом на террористические атаки ВСУ на Москву, уверен военный аналитик Борис Рожин.

«В общем, противник продолжает тактику беспокоящих атак, в надежде где-то нащупать уязвимость в интересах получения медийного эффекта», – прокомментировал он уничтожение БПЛА над Москвой и безэкипажного катера в Черном море.

Кампания ВС РФ по ликвидации портовой инфраструктуры и промышленных предприятий должна быть обязательно продолжена, заявил эксперт. Он отметил, что этот процесс можно усилить, чтобы лишить Киев даже малейшей возможности продолжать террористические атаки.

Напомним, что сбитый над Москвой в ночь на 18 августа дрон попал в здание Экспоцентра и обрушил стену 8-го павильона. Пострадавших нет. В Черном море патрульный и сторожевой корабли подверглись нападению безэкипажного катера ВСУ, но успели уничтожить его находящимся на борту вооружением.