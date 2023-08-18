Безэкипажный катер ВСУ в очередной раз попытался нанести удар по кораблям Черноморского флота. Попытка сорвалась, надводный беспилотник уничтожен, рассказали в Минобороны.

Патрульный и сторожевой корабли «Василий Быков» и «Пытливый» в 237 километрах от Севастополя осуществляют мониторинг ситуации с судоходством в Черном море. Эта задача возложена на них после закрытия Россией зерновой сделки.

В ночь на 18 августа на эти корабли попытался напасть безэкипажный катер украинских войск. Он традиционно был погружен в воду наполовину, что делало его менее заметным, однако это не помешало российским морякам обнаружить дрон.

Они тут же открыли огонь из бортового вооружения. В результате вражеский беспилотник был уничтожен, российские корабли обошлись без повреждений, пострадавших в результате инцидента нет.