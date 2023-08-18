Сразу в нескольких районах Москвы жители города слышали сильный взрыв. Кроме того, очевидцы сообщают, что видели беспилотный аппарат, летевший в Красногорском районе над СНТ «Зарница». Беспилотник проследовал вдоль Новой Риге,
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Сразу в нескольких районах Москвы жители города слышали сильный взрыв. Кроме того, очевидцы сообщают, что видели беспилотный аппарат, летевший в Красногорском районе над СНТ «Зарница».

Беспилотник проследовал вдоль Новой Риге, причем шел он очень низко. Высота, по словам свидетелей, не превышала двухсот метров.

Около 4 часов утра раздался громкий взрыв, беспилотник был атакован и сбит средствами противовоздушной обороны.

Уже известно, что упал он прямо на восьмой павильон Экспоцентра.

По сообщениям тг-каналов и СМИ, для террористической атаки Киев задействовал все те же беспилотные аппараты «Бобёр», что использовались ранее. Они оснащаются взрывным устройством KZ-6 и могут преодолевать расстояния до 1000 километров.

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