Что известно об ABBY SWEET...?

Сегодня наблюдается стремительный рост известности молодой певицы, восходящей звезды российской музыки — ABBY SWEET. Однако информации о ней в интернете практически нет. Пришло время исправить эту оплошность и рассказать публике о ней.

ABBY SWEET исполняет хиты в направления deephouse и indo/rockpop. Отличается хорошо запоминающейся, яркой и вполне симпатичной внешностью. Зрители отмечают чувственный и нежный голос исполнительницы. Он способен захватить и заворожить слушателя начиная с первых секунд, подарив наслаждение и большую радость.

Одновременно с музыкальной деятельностью, ABBY SWEET активно ведет собственный TikTok канал, на котором уже собралось более 300 тысяч пользователей. Также у певицы есть персональный аккаунт в Instagram (запрещен в России за экстремизм), где количество подписчиков уже перевалило за 160 тысяч. Съемку видео девушка проводит самостоятельно. При этом видеоролики позволяют погрузиться зрителям в атмосферу тепла, солнечного света, живописных пейзажей, невероятных рассветов и закатов.

ABBY SWEET смогла привлечь внимание публики уже своим первым синглом под названием «Моя роль». Клип, выпущенный на песню «For me» меньше чем за неделю смог собрать свыше миллиона просмотров. Что важно, клип девушка также снимала самостоятельно, используя для этого смартфон. Съемки проходили в Дубае с использованием естественных непревзойденных пейзажей. Они добавили песне неповторимого колорита, оставляя незабываемые впечатления в душе зрителя.

Нет ничего странного в том, что после выхода такого клипа, многие пользователи социальных сетей в разных странах мира снимают собственные ролики используя трек ABBY SWEET. Наличие подобного внимания от слушателей вполне можно расценивать, как непревзойденный успех, особенно для начинающего исполнителя.

Светлана Рогова — именно так зовут певицу в реальной жизни, родилась в городе Вологда. Любовь к пению проявилась у девушки еще в школьные годы. Она принимала участие в проходящих конкурсах вокала, а также разных театральных постановках, нередко занимая призовые места.

Недавно девушка самостоятельно переехала в Москву, где начала строить сольную карьеру певицы. Песни Светлана пишет самостоятельно и давно, однако выпустить релиз первого из своих синглов — «Моя роль», ей удалось только после переезда в Москве.

Отдельный интересный факт заключается в том, что девушка практически все делает своими силами. Это и написание песен, и съемка клипов с их последующей выгрузкой в сеть. Она ведет соцсети, а также продумывает сценические образы.

Сама Светлана отмечает, что просто занимается любимым делом, и ей оно по душе. При этом от процесса она получает большое удовольствие.

Даже псевдоним девушка придумала самостоятельно. Стать обычной певицей «Светланой Роговой» было для нее крайне банально. Светлана — это хрупкая и изящная девушка с весом в 48 кг при росте 168 см. Имеет приятные и милые черты лица, вызывающие интерес к нему со стороны других людей. Это и послужило причиной использования в псевдониме слова «sweet», которое в переводе с английского означает — милая. Имя Abby девушка ассоциирует со своеобразным понятием «папиной дочки» — хорошей и ответственной дочери. Так и появился сценический псевдоним певицы ABBY SWEET.

Светлана регулярно получает предложения о совместной работе от блогеров, музыкантов и певцов, однако пока отказывается от них. На текущий момент певица имеет собственные определенные творческие задачи и цели, которых она стремится достичь самостоятельно. Сегодня певица полностью погружена в работу и подготавливает новые материалы к релизу.

Учитывая яркий старт на творческом пути ABBY SWEET, мы полностью уверены, что в дальнейшем еще не раз услышим о новых прорывах певицы и увидим ее успехи.

Нам остается от всего сердца пожелать Светлане здоровья, а также максимальных успехов в музыкальном направлении.