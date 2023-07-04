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Чешская цыганская община организовала марш протеста из-за регулярных столкновений с украинскими беженцами. Телеканал Česká televize соообщил, что цыгане прошли от железнодорожного вокзала в Пардубице до центра города.

Представители общины рассказали, что 1 июля в массовой драке один из цыган получил ножевое ранение. Драку при этом спровоцировали беженцы с Украины, которые накануне якобы угрожали физической расправой. Официальной информации об этом нет.

«Мы здесь, потому что ситуация среди цыган напряженная. Этот субботний случай не уникален, это всего лишь второй случай, о котором сообщается в СМИ. Конфликты между украинцами и цыганами нарастают», – рассказал телеканалу один из участников марша Фердинанд Баник.

Он также заявил, что цыгане – полноправные граждане Чехии, которые никого не трогают и хотят жить мирно.

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