Власти начнут предлагать жителям приграничного Шебекино возвращаться в свои дома со вторника, 4 июля. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Губернатор подчеркнул, что начиная с сегодняшнего дня и в течение ближайших двух недель, жителям Шебекино, которые находятся во временных убежищах, будет предложено вернуться в свои дома. Однако это предложение распространяется только на тех, у кого квартиры и дома не были разрушены или повреждены.

Также губернатор сообщил, что до 1 августа жителям Шебекино не будут начислять плату за коммунальные услуги, при условии, что к этой дате будет выполнена задача по восстановлению кровли и окон поврежденных жилых домов.

Вывоз жителей Шебекинского городского округа начался в конце мая из-за регулярных массированных обстрелов, которые продолжались длительное время.