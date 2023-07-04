ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Власти начнут предлагать жителям приграничного Шебекино возвращаться в свои дома со вторника, 4 июля. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Губернатор подчеркнул, что начиная с сегодняшнего дня и в течение ближайших двух недель, жителям Шебекино, которые находятся во временных убежищах, будет предложено вернуться в свои дома. Однако это предложение распространяется только на тех, у кого квартиры и дома не были разрушены или повреждены.

Также губернатор сообщил, что до 1 августа жителям Шебекино не будут начислять плату за коммунальные услуги, при условии, что к этой дате будет выполнена задача по восстановлению кровли и окон поврежденных жилых домов.

Вывоз жителей Шебекинского городского округа начался в конце мая из-за регулярных массированных обстрелов, которые продолжались длительное время.

Вам может понравиться

Пользователи YouTube сообщили про «жалкий» вид Зеленского на встрече с главами ВМФ Украины

Пользователи платформы YouTube высказали свое мнение о внешнем виде киевского лидера Зеленского во время его встречи с командующими Военно-морскими силами Украины. Один из пользователей отметил, что украинский президент выглядел настолько

Боевик ВС Украины описал текущую обстановку под Артемовском: «Топчемся на одном месте»

Один из украинских боевиков, находящийся на передовой в окрестностях Артемовска (украинское название Бахмут), рассказал о текущей обстановке на флангах, где штурмовые бригады ВС Украины пытаются проводить наступательные операции. По его

Сельский механик из Башкирии собрал из отечественных автозапчастей багги для российских бойцов в зоне СВО

Башкортостанец собственноручно изготовил военные багги для российских военнослужащих, принимающих участие в боевых действиях в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщает глава Чишминского района республики Башкирии Ришат Мансуров в