ВРЕМЯ
читать 2 минуты
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Новый метод, разработанный учеными из Национальной лаборатории Ок-Риджа (ORNL) при Министерстве энергетики США, позволяет проектировать композитные детали с градуированным составом. Компоненты материала переходят от высокопрочных к тугоплавким сплавам, которые могут выдерживать чрезвычайно высокие температуры, при этом дополнительная сварка не требуется, сообщает портал Eurekalert. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Во многих областях применения требуются материалы с высокотемпературными и высокопрочными свойствами, но эти разнотипные сплавы технологически крайне сложно соединять друг с другом в одной конструкции. «Но теперь мы можем создавать композиты, которые плавно переходят из одного сплава в другой. Это открывает возможность настроить состав материала, который градуирован по свойствам от одного конца до другого, и иметь высокую прочность и способность выдерживать высокие температуры с каждой стороны детали», – отметил Сумья Наг, материаловед из ORNL и руководитель нового исследования.

«Это немного похоже на приготовление слоистой пиццы. Вы меняете ингредиенты по мере продвижения от одного слоя к другому, и это именно то, что мы делаем при создании композитного сплава», – пояснил Наг. «Начинка» в данном случае представляет собой порошок из третьего переходного сплава, обладающий легкими или высокотемпературными характеристиками.

Наг и члены его научной группы использовали метод аддитивного производства, называемый «направленным осаждением энергии», для осаждения различных порошковых композиций в инертной среде аргона, изменяя скорость осаждения компонентов по мере их продвижения.

По словам Нага, в большинстве случаев для изготовления конструкционных компонентов, предназначенных для агрессивных, высокотемпературных или радиационных сред, часто используется какой-то один состав сплава, но этот процесс в целом является дорогостоящим и снижает производительность. Для компонентов, требующих самых разных свойств, часто изготавливаются сварные детали из разнородных материалов, что приводит к резким границам раздела, что также неблагоприятно влияет на производительность.

В последних исследованиях ученые ORNL использовали порошки Inconel 718 (сплава на основе никеля) и C103 (сплава на основе ниобия). Из этих сплавов один – высокопрочный, а другой – устойчивый к высоким температурам. По отдельности они неподатливы к соединению между собой и имеют тенденцию образовывать трещины, когда это делается. Теперь, используя способ направленного энергетического осаждения с выдувным порошком и изменяя скорость потока порошков, ученые могут изменить состав соединяемых металлов так, чтобы он обладал полезными свойствами обоих.

Ученые разработали фактический путь нелинейного градиента, объединив современную вычислительную термодинамику с экспериментальными данными, собранными с помощью многомасштабных высокопроизводительных инструментов характеристики. Таким образом, они успешно обошли проблемы сварки и соединили обычно несвариваемые суперсплавы с тугоплавкими сплавами.

«Немногие из прежних методов аддитивного производства имеют возможность смешивания порошков на ходу во время сборки. Но это уникальное свойство позволяет выдувать порошки с разной скоростью. Теперь, как показало исследование, можно без проблем выполнять температурный переход от относительно низкотемпературного никелевого сплава к чрезвычайно высокотемпературному ниобиевому сплаву», – пояснил Наг.

По словам специалистов ORNL, среди потенциальных сфер применений этой технологии – ракетные двигатели для космоса, аэрокосмическое производство, производство термоядерных реакторов и ядерных реакторов, морское использование, системы возобновляемой энергии. То есть практически везде, где изделиям предстоит работать в экстремальных условиях.

Вам может понравиться

Российские археологи раскрыли тайну древнего могильника в Приуралье

Группа ямальских исследователей раскрыла тайну древнего могильника «Нюрымпосллор 4» в ходе своей экспедиции в Приуралье. О результатах раскопок российских археологов сообщает издание «Север-Пресс». По словам научного сотрудника сектора истории и

США изучали ковид руками российских ученых под Москвой

В 2015 году российские ученые провели исследование летучей мыши (лесного нетопыря) в Подмосковье на предмет восприимчивости к коронавирусам. Это исследование было выполнено по заказу американской организации EcoHealth Alliance, которая была

Китайские ученые открыли способ получения электричества из воздуха

Китайский ученый Чжун Линь Ван из Шанхайского университета создал наногенератор, способный вырабатывать электрическую энергию прямо из воздуха. За свое изобретение Чжу Линь Ван получил престижную премию «Глобальная энергия». Данные наногенераторы