Согласно новому исследованию американского Университета Небраски в Линкольне (UNL), самый быстрый способ разогревать еду и напитки – то есть используя микроволновую печь, – приводит к вынужденному проглатыванию огромного количества мельчайших пластиковых частиц, негативно воздействующих на организм. Об этом сообщает официальный сайт UNL. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Эксперименты исследователей UNL показали, что пластиковые контейнеры для детского питания из микроволновки, доступные на полках магазинов в США, могут выделять огромное количество пластиковых частиц – в некоторых случаях более 2 миллиардов нанопластиков и 4 миллиона микропластиков на каждый квадратный сантиметр контейнера.

Хотя последствия для здоровья от потребления микро- и нанопластиков все еще считаются «во многом неясными», в отчете Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) за 2022 год рекомендуется ограничить воздействие таких частиц.

«Очень важно знать, сколько именно микро- и нанопластиков попадает в организм людей. Когда мы едим определенные продукты, мы, как правило, информированы или имеем представление об их калорийности, уровне сахара и других питательных веществах. Я считаю, что не менее важно, чтобы мы знали о количестве пластиковых частиц, присутствующих в нашей пище, поскольку это имеет решающее значение для понимания потенциального вреда, который они могут нанести», – отметил докторант UNL Кази Албаб Хуссейн, ведущий автор исследования.

В том же 2021 году, когда исследовательская группа начала работу над проектом, Хуссейн стал отцом. Он обратил внимание, что в предыдущих исследованиях изучалось высвобождение пластиковых частиц из бутылочек для детского питания, но нигде ранее не изучались виды пластиковых контейнеров и пакетов, которые покупал сам Хуссейн, как это регулярно делают и миллионы других родителей.

Хуссейн и его коллеги решили провести эксперименты с двумя контейнерами для детского питания, изготовленными из полипропилена, и многоразовым пакетом из полиэтилена – оба этих пластика одобрены Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США.

В одном из экспериментов исследователи наполнили контейнеры либо деионизированной водой, либо 3%-ной уксусной кислотой (для имитации молочных продуктов, фруктов, овощей и других относительно кислых продуктов), а затем нагрели их на полной мощности в течение трех минут в 1000-ваттной микроволновой печи. После этого они проанализировали жидкости на наличие микро- и нанопластиков: микрочастиц диаметром не менее 1/1000 миллиметра и наночастиц меньшего размера.

Основываясь на модели, которая учитывала выброс частиц, массу тела и потребление различных продуктов питания и напитков на душу населения, исследователи подсчитали, что младенцы, пьющие продукты с подогретой в микроволновой печи водой, и дети ясельного возраста, потребляющие приготовленные в микроволновой печи молочные продукты, потребляют чрезвычайно высокие относительные концентрации пластика.

Другие эксперименты, предназначенные для имитации охлаждения и хранения продуктов или напитков при комнатной температуре в течение шести месяцев, также показали, что и то, и другое может привести к высвобождению микро- и нанопластиков.

«Как выяснилось, для моего ребенка я не смог полностью избежать использования пластика. Но мне удалось избежать тех (сценариев), которые вызывали больший выброс», – сказал Хуссейн.

Далее, с помощью доцента Светланы Романовой из Медицинского центра UNL, исследователи культивировала и подвергла эмбриональные почечные клетки воздействию реальных пластиковых частиц, высвобождаемых из контейнеров. При этом клетки подвергали воздействию концентраций частиц, которые младенцы и дети ясельного возраста могут накапливать в течение нескольких дней или из нескольких источников.

Через два дня только 23% клеток почек, подвергшихся воздействию самых высоких концентраций, смогли выжить – что означало гораздо более высокий уровень смертности, чем тот, который наблюдался в более ранних исследованиях токсичности микро- и нанопластиков. Кроме того, в более ранних исследованиях изучалось влияние более крупных частиц полипропилена, а некоторые из них попросту слишком велики, чтобы проникать в клетки.

По словам Хуссейна, вопрос о клеточной инфильтрации – лишь один из многих, на которые потребуются ответы, прежде чем определять истинные риски потребления микро- и нанопластиков. Но в той мере, в какой они представляют угрозу для здоровья (поскольку по-прежнему используются для хранения детского питания), это должно стимулировать меры, чтобы компании, производящие пластиковые контейнеры, начали искать более жизнеспособные альтернативы.