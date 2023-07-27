Обозреватели издания The Guardian сообщают, что глобальное потепление приводит к негативным последствиям, оказывая воздействия на океанические течения. По расчетам специалистов, отправной точкой разрушения системы течений Гольфстрим может стать уже 2025 год.

Однако наиболее вероятным сроком для невозврата все же многие ученые считают 2050 год, если не будут сокращены выбросы углерода в глобальных масштабах. По их расчетам, до 2090 года произойдут непоправимые катастрофические последствия глобального потепления – остановка Атлантической меридиональной оборотной циркуляции (АМОЦ) океанических течений.

Ряд других экспертов утверждает, что нельзя дать точных прогнозов, когда произойдет точка перегиба. Однако все специалисты сходятся в едином мнении – разрушение АМОЦ в результате глобального потепления должно вызвать озабоченность во всем мире. Человечество должно приложить все усилия для сокращения числа выбросов углерода в кратчайшие сроки.