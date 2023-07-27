Группа ямальских исследователей раскрыла тайну древнего могильника «Нюрымпосллор 4» в ходе своей экспедиции в Приуралье. О результатах раскопок российских археологов сообщает издание «Север-Пресс».

По словам научного сотрудника сектора истории и археологии Научного центра изучения Арктики и руководителя раскопок Александра Гусева, особое внимание исследователей привлекло погребение под номером 11 со следами перезахоронения.

Археологи предполагают, что сильно отличающееся от всех ранее обнаруженных детских и взрослых захоронений на древнем могильнике погребение номер 11 является более поздним перезахоронением.

Исследователи предполагают, что древние люди X-XII века могли случайно наткнуться на останки умершего человека и захоронить его кости в меховом конверте на территории более древнего могильника. По словам Гусева, данная находка является уникальной, поскольку ничего подобного ранее российские археологи не обнаруживали.