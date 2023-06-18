Согласно ежегодной оценке американских систем вооружений, проводимой Счетной палатой при Конгрессе США (GAO), программа разработки будущей американской межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) LGM-35A Sentinel отстает от графика на один год. Об этом сообщает Air & Space Force Magazine (A&SFM). Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Программа разработки ракеты Sentinel является проектом ВВС США по замене существующих межконтинентальных баллистических ракет Minuteman III (с дальностью более 5500 км), произведенных корпорацией Boeing, которые используются в вооруженных силах США более 50 лет.

Над баллистическими ракетами нового поколения LGM-35A Sentinel работает уже другая американская военно-промышленная корпорация – Northrop Grumman. За этим стоит сложная задача по модернизации и полной замене примерно 400 ракет, 450 шахт и более 600 пусковых установок существующей системы МБР – одного из ключевых элементов ракетно-ядерного арсенала США. Все это оценивается в 85,1 миллиарда долларов, включая разработку, производство и строительство сопутствующей инфраструктуры.

«Изначально ВВС США сосредоточили свои усилия на модернизации и продлении срока эксплуатации «Минитменов», за счет чего эти ракеты должны были служить обороне США до 2050 года. Но из-за огромных затрат было принято решение о разработке нового типа МБР. Как предполагалось Пентагоном, ракеты LGM-35A Sentinel должны были поступить на вооружение к июню 2029 года, но недавняя информация указывала, что этот процесс будет задержан как минимум на несколько месяцев», – отмечает A&SFM.

Согласно последней оценке GAO, «из 18 важнейших технологий Sentinel три являются зрелыми, 14 находятся на стадии «приближения к зрелости» и одна все еще пребывает в стадии «недостаточной зрелости». В частности, успешно завершены опытно-конструкторские испытания нового ракетного двигателя.

«Sentinel отстает от графика из-за нехватки персонала, задержек с обработкой разрешений и проблем с секретной инфраструктурой информационных технологий. Кроме того, в рамках программы происходят сбои в цепочке поставок (включая нехватку материалов и длительные сроки поставки компонентов), что приводит к дальнейшим задержкам графика», – говорится в отчете GAO.

Что касается основного графика программы, то по мнению GAO, он содержит «множество недостатков» и «не может использоваться для эффективного управления программой». В его текущем виде указаны следующие даты:

2024 год: первый полет;

2025 год: полные функциональные испытания;

2026 год: предполагаемая дата начала производства (после того, как все 18 технологий в программе будут отработаны);

2029 год: окончание эксплуатационных испытаний;

Период с апреля по июнь 2030 г.: начальная боеготовность ракеты.

Срок службы ракет LGM-35A Sentinel в настоящее время рассчитывается на период до конца 2070 года. Они будут развернуты на тех же базах, где сейчас дислоцированы ракеты Minuteman III – Warren (штат Вайоминг), Malmstrom (штат Монтана) и Minot (штат Северная Дакота).

Другой важный проект ядерной модернизации США – ракета LRSO, которая придет на смену крылатой ракете воздушного базирования AGM-86B и будет развернута на бомбардировщиках B-52, – «идет по намеченному графику». Следующей важной вехой для LRSO станет решение об их малосерийном производстве в середине 2027 года. Эксплуатационные испытания планируется завершить к концу 2028 календарного года, а начало полномасштабного производства запланировано на начало 2029 года. ВВС США пока не раскрывают запланированную дату начальной эксплуатационной готовности.

GAO оценило конструкцию ракеты как «стабильную». Программа началась в 2021 году с того, что на тот момент считалось «незрелыми технологиями», и с тех пор две из них названы «зрелыми», три «приближаются к зрелости», а одна (ядерная стойкость) все еще считается «незрелой», при этом она связана с технологиями ядерных боеголовок, а не с самим носителем.

По сообщению GAO, Министерство энергетики не ожидает, что эти элементы будут разработаны до 2025 года. «Это создает риск для всей программы, потому что начало разработки без демонстрации критических технологий означает, что впоследствии может потребоваться дорогостоящая доработка», – указывает A&SFM.

«Системный прототип» LRSO прошел в 2022 году полетные испытания. Поскольку остается риск 18-месячной задержки в разработке боеголовок, офис программы заявил, что будет использовать для дальнейших испытательных мероприятий суррогатные заменители.