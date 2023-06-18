Противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) «Корнет» все еще остается грозным и эффективным российским оружием. Хотя он уступает по возможностям ряду зарубежных аналогов, появившихся многими годами позже, «Корнет» продолжил на Украине серию своих успехов в уничтожении западной бронетехники. Об этом пишет американское военное издание Military Watch (MW). Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Во время встречи с военными корреспондентами 14 июня президент России Владимир Путин высоко оценил эффективность основного в войсках страны переносного противотанкового ракетного комплекса «Корнет», заявив, что существует необходимость в его производстве в больших количествах, и приветствовал успехи российских военных в ходе СВО на Украине при уничтожении очень большого количества украинской бронетехники.

В частности, президент России заявил: «Несколько бронемашин и танк были уничтожены пехотой из противотанковых средств. «Корнеты» работают идеально, но их нужно больше, и это будет сделано». «Длительная боевая история «Корнета», насчитывающая более двух десятилетий успехов против западных танков, в полной мере подтверждает эти недавние заявления Путина», – указывает MW.

«Корнет» представляет собой легкий переносной ПТРК массой 28 кг, применяемый для оснащения пехотинцев. Как и для подавляющего большинства действующих систем вооружения Российской Армии, основная часть научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по ПТРК «Корнет» была завершена еще в советское время.

Расширенные возможности «Корнета» основаны на долгой истории разработки Советским Союзом переносных противотанковых ракетных комплексов в период холодной войны. Советские системы «Конкурс» и «Метис» считались мировыми лидерами в свое время и обладали возможностями, значительно опережающими своих западных конкурентов.

«Поступившие на вооружение (после некоторой задержки, это случилось в 1998 году), ранние варианты «Корнета» впервые были использованы в боевых действиях в Ираке в 2003 году, во время вторжения западной коалиции, где иракский спецназ весьма эффективно применил их против американских танков Abrams и боевых машин Bradley. Они также доказали свою эффективность против израильских танков Merkava, когда были развернуты «Хизбаллой» в 2006 году, пробив броню не менее двух десятков танков во время попытки израильского вторжения в Южный Ливан в 2006 году», – напоминает MW.

Позднее «Корнетом» были подбиты и несколько танков Abrams иракской армии, когда они воевали с исламистами, начиная с 2014 года, а также применявшийся совместно с ними усовершенствованный вариант танка Merkava IV израильского производства. Помимо этого, многие сообщения указывали, что «Корнеты» также использовались ополченцами в Сирии с большим успехом против турецких танков Leopard 2.

«Успехи ракеты «Корнет» на поле боя привели к тому, что Иран и Северная Корея разработали ее местные аналоги. Пхеньян сделал это примерно на десять лет раньше, как ПТРК Bulsae-3. Ливанская «Хизбалла» в настоящее время использует как иранские, так и корейские варианты», – отмечают военные аналитики MW.

Примечательной особенностью ракеты, по их оценке, является ее тандемная боевая часть с двумя кумулятивными зарядами, разделенными ракетным двигателем, что позволяет увеличить фокусное расстояние второго заряда и, таким образом, значительно улучшить ее проникающие способности. Вторая боеголовка имеет более крупные размеры, что способствует ее живучести против средств противодействия.

«Дневные/ночные тепловизионные прицелы ракетного комплекса с 12-кратным/20-кратным увеличением заметно превосходят возможности конкурирующих западных ракет, а наведение по лазерному лучу обеспечивает максимальную точность», – также отмечает MW.

Усовершенствованные варианты «Корнета» продолжают разрабатываться Россией, в первую очередь – это Корнет-ЭМ с увеличенным радиусом действия, в котором используются функции, предназначенные для поражения взрывоопасной реактивной брони, а также возможности автоматического сопровождения целей.

«Хотя «Корнет» остается грозным и экономически эффективным оружием, все чаще считается, что его возможности уже отстают от передовых, особенно по сравнению с такими системами, как американский Javelin, израильский Spike и китайский HJ-12, которые считаются тремя главными претендентами на мировое лидерство. Все они были представлены спустя годы после того, как «Корнет» поступил на вооружение, и они обладают функцией «выстрелил и забыл», которых столь не хватает их российскому конкуренту, поскольку Россия пока что не разработала сопоставимую ракетную противотанковую систему», – заключают аналитики MW.