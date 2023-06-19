Свой анализ того, «что уже произошло и что может произойти дальше» для Украины и России в связи с начатым «масштабным контрнаступлением» ВСУ, представил в интернет-издании «1945» (19FortyFive) военный обозреватель Дэниел Л. Дэвис. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

«Долгожданное» Западом, хотя уже явно не «весеннее», «украинское наступление» началось с атак передовых позиций российских войск «в нескольких направлениях». Многие на Западе предрекали, что Украина с самого начала добьется значительного успеха благодаря значительной подготовке и вооружению НАТО. Однако, указывает Дэвис, «после первой недели боевых действий Украине нечего представить в качестве достижения сколь-нибудь значимых успехов, помимо того, чтобы заявлять о «некотором прогрессе» относительно своих второстепенных целей».

Особо отмечено, что Россия выстроила свою систему обороны в Приазовье почти в точности по канонам Советской Армии в годы холодной войны, для противодействия войскам и боевой технике НАТО. Хорошо зная эту систему обороны из опыта своей ранней армейской службы, американский эксперт поясняет:

«Первая ее область, прямо напротив сил противника – это «зона безопасности». Здесь задача состоит в том, чтобы задержать украинскую армию, ввести ее в заблуждение относительно основных узлов фактической обороны, максимально ослабить атакующих, но не вступать с ними в решительный бой. Основная оборонительная зона проходит далее. Она состоит из нескольких полос окопавшейся бронетехники, траншей, подготовленных и укрепленных оборонительных позиций. Эта зона включает в себя минные поля, нередко глубиной в сотни метров, которые предназначены для направления вражеской бронетехники в «огневые мешки», где заранее расставленная артиллерия готова обрушиться на противника, когда они увязнут в попытках разминирования».

Более того – согласно известной ранее практики времен СССР, Россия, скорее всего, обустроила сразу несколько поясов оборонительных заграждений, а внутри и между этими поясами спрятаны мобильные бронетанковые подразделения от взвода до примерно батальона, которые будут стремиться поразить прорвавшиеся механизированные группы противника ударами во фланги, огнем танков и противотанковых управляемых ракет, а также артиллерии и беспилотников.

«Украина потеряла значительное количество своей техники для разминирования уже в первые три дня – на Ореховском участке, в российской всего лишь «зоне безопасности». Минные поля, с которыми ВСУ сталкиваются в основных оборонительных зонах, вероятно, будут гораздо более плотными и прикрытыми огнем. Сейчас, когда осталось меньше инженерных средств, совершенно непредставимо, как Украина сможет прорвать несколько оборонительных поясов с текущим уровнем имеющихся сил», – пишет Дэвис.

Украине еще нигде не удалось не то что пройти через первый пояс главной линии обороны, но даже и приблизиться к нему. Впрочем, Украина задействовала пока только восемь из 24 боевых бригад, подготовленных для этого наступления.

Западные комментаторы не знают (либо сознательно умалчивают) о характеристиках российской оборонительной системы, и возлагают большие надежды на то, что якобы «может добиться Киев» позже. Но сила и организация российской обороны – лишь одна из причин отсутствия успеха ВСУ. Другая, не менее значимая, – их недостаточная боеспособность для атакующих действий.

«ВСУ начали эту операцию без поддержки авиацией, с ограниченным запасом артиллерийских снарядов, а также силами, оснащенными мешаниной современной и устаревшей бронетехники, укомплектованными призывниками без боевого опыта, разбавленными не столь многими солдатами и офицерами, прошедшими базовую подготовку у инструкторов НАТО», – отмечает обозреватель 19FortyFive.

В то же время российские истребители и ударные вертолеты продолжают играть ключевую роль в атаках украинской бронетехники с воздуха. Украине явно не хватает возможностей ПВО, чтобы прикрывать ни свои важные стратегические объекты в западной части страны, ни линию фронта.

На тактическом уровне, отмечает Дэвис, Украина продолжает пытаться вступать в бой небольшими подразделениями, состоящими из танков, колесных машин и бронетранспортеров. Очень часто – при незначительной взаимной поддержке. На оперативном уровне Украина рассредоточила свою ограниченную ударную мощь по слишком большому количеству точек атаки, оставив слишком мало сил для сосредоточения в решающей точке.

Что может произойти дальше с Украиной?

По мнению Дэвиса, Зеленский прекрасно осознает, что, если он остановится для перегруппировки сейчас, менее чем за месяц до саммита НАТО, шансы получить новое обещание крупномасштабных поставок западного оружия станут очень низкими.

«Что Украина может сделать в ближайшем будущем, так это сохранить плотность наступательных операций по всей линии соприкосновения на ограниченном или умеренном уровне», – указывает американский военный эксперт. Вполне возможно, ВСУ попытаются вернуть контроль над Запорожской АЭС, воспользовавшись разрушением Каховской плотины и тем, что ширина реки Днепр теперь примерно в пять раз меньше, чем у прежнего водохранилища.

«Следующими целями, которые Украина попытается захватить, вероятнее всего, станут четыре самых западных населенных пункта за пределами российской зоны безопасности к югу от Великой Новоселки – Ровнополь, Степово, Вишневое и Новозлатополь. Если Россия продолжит следовать советской доктрине, можно ожидать, что они в конечном итоге отойдут из этих деревень и сел, нанеся как можно больше потерь ВСУ, а затем переместятся за укрепления в первую полосу главной обороны – район примерно в 10 км к югу. Именно здесь начнутся по-настоящему тяжелые бои для Украины», – предполагает обозреватель 19FortyFive.

Что может произойти дальше для России?

Дэвис называет три основных возможности: «Во-первых, Путин может попытаться удержать позиции, как это обычно бывает, а затем, когда ударная мощь Украины достигнет кульминации, попытаться договориться о прекращении боевых действий, что закрепит текущий российский контроль над территорией.

Во-вторых, Россия может попытаться начать собственную атаку и нанести удар, чтобы захватить весь Донбасс, пока Украина ослаблена потерями и не успевает выстроить свои оборонительные позиции.

В-третьих, если окажутся верными оценки, что Россия располагает около 300 000 военнослужащих, задействованных в зоне СВО, и до 250 000 – в ближнем резерве, нельзя исключать, что Путин может отдать приказ о крупном контрнаступлении.

«Что каждая из сторон может сделать в будущем, на данный момент неизвестно и включает в себя довольно широкий набор возможностей. Но одно остается неизменным: для Украины нет реального пути к военной победе», – считает Дэвис. Согласно его выводам, «в самом лучшем случае Киев получит под свой контроль чуть несколько большую территорию, чем сегодня», но Украине придется создавать новые наступательные силы практически с нуля.

«Проблема» Киева в том, что «Россия за это время тоже сможет усилиться – у нее есть еще миллионы людей, из которых можно черпать новые формирования, а также все природные ресурсы и промышленные мощности, необходимые для производства оружия и боеприпасов».

А Украина полностью зависит от Запада в обеспечении себе каждого танка, снаряда, беспилотника, ракеты и галлона топлива, которые им потребуются для продолжения военных действий, «и с каждым месяцем становится все менее вероятным, что Запад продолжит вечное предоставление Украине всего, что ей нужно, и «столько, сколько потребуется». Игнорируя эти реалии и стремясь к военной победе, продолжая отказываться от любого рассмотрения переговорного урегулирования, Украина рискует потерять гораздо больше, чем она имеет на сегодняшний день», – заключает обозреватель 19FortyFive.