Военный эксперт, капитан первого ранга Василий Дандыкин в беседе с журналистами заявил, что в случае провала украинского контрнаступления вряд ли произойдет заморозка конфликта, ведь это будет выгодно только Киеву и США, но не Москве. В таком случае о заморозке конфликта просто не может идти и речи.

По словам аналитика, прежние договоренности Киев сразу забывал после подписания. Поэтому, уверен Дандыкин, подписание мирного соглашения возможно лишь на условиях Кремля, никак иначе. Россия всегда открыта к переговорам, но на своих условиях. «Мы помним переговоры, которые были еще в начале СВО, и знаем, что это такое», – подчеркнул военный эксперт.

Он отметил, что Киев решился к активным действиям не по собственной воле, а из-за давления Запада. Если контрнаступление будет полностью провалено еще до наступления зимы, то у ВСУ все равно останется еще две трети техники и живая сила. Поэтому «что будет после провала – другой вопрос», – зарезюмировал Дандыкин.