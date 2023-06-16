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Во время интервью на полях форума в Санкт-Петербурге министр иностранных дел России Сергей Лавров высказался по поводу зерновой сделки. На вопрос журналиста о том, как российское правительство оценивает перспективу продления зерновой сделки, Сергей Лавров ответил, что невозможно «продлевать то, что не работает». По его словам, работает только «украинская часть», причем только лишь в коммерческом смысле. Он подчеркнул, что менее 3% из всего отгруженного зерна было направлено в «развивающиеся страны». Глава МИД РФ также отметил, что от некачественного украинского зерна отказываются многие европейские страны, требуя компенсацию от Европейской комиссии.

Пакет касающийся российских удобрений и продовольствия не работает. Ведь факт взрыва аммиакопровода Тольятти – Одесса свидетельствует о том, что сделка и все договоренности должны быть расторгнуты.

По словам Лаврова, Россия будет продолжать осуществлять поставки зерна в развивающиеся страны по маршрутам, не зависящих от преград, созданных Западом.

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