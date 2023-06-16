После нескольких инцидентов, связанных с «жесткими» перехватами российскими Су-35 в Сирии истребителей ВВС США, Пентагон направил на Ближний Восток свой самый восхваляемый истребитель-невидимку F-22 Raptor. Об этом сообщает Air – Space Force Magazine – официальное издание Ассоциации ВВС США. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Центральное командование США (CENTCOM) объявило, что американские истребители-невидимки F-22 переброшены на Ближний Восток. Опубликованные изображения и видео показывают, что как минимум два F-22 в этом регионе совершают посадку и летят вместе с двумя истребителями F-16C Viper, оснащенные боевыми ракетами и бомбами.

США при этом открыто указывают, что главной целью этой операции является своего рода «демонстрация силы» в ответ на недавние действия российских Воздушно-космических сил (ВКС) в Сирии. В частности, США отмечают «все более небезопасное поведение российских самолетов в регионе», а также их «полеты над стратегическими базами США, такими как Аль-Танф, для сбора важной разведывательной информации», – говорится в пресс-релизе CENTCOM.

Командующий ВВС CENTCOM генерал-лейтенант Алексус Гринкевич в последние месяцы не раз говорил о том, что «Россия усиливает преследование американских сил в Сирии, пролетая над американскими позициями с вооруженными истребителями, приближаясь к американским истребителям на расстоянии нескольких сотен футов».

В апреле этого года ВВС США опубликовали видео, на которых были запечатлены два названных ими якобы «опасными» перехвата американских истребителей в Сирии российскими Су-35. На одном этих из видео, как смогли установить военные эксперты, российский истребитель Су-35 выполнял задание по перехвату, приблизившись к неопознанному американскому самолету на примерно 600-700 метров.

Сейчас генерал Гринкевич отметил, что с 1 марта российские военные «более 60 раз» нарушали соглашение, и при этом «как минимум дважды российские летчики находились в пределах 500 футов от самолетов ВВС США, хотя должны были пролетать на дистанции не ближе трех морских миль от них».

Командующий ВВС CENTCOM также сказал, что «воинственное поведение» российских ВКС может быть вызвано «совпадением интересов с другими нашими противниками» в регионе. По его словам, это якобы «привело к сговору, если хотите, между русскими и иранцами, которые едины в том, что не хотят видеть нас в Сирии».

«Я не думаю, что они хотят прямого конфликта с Соединенными Штатами, и мы, конечно, не хотим прямого конфликта с Россией», – добавил генерал Гринкевич. Разумеется, ни он сам, ни издание A-SFM не сочли нужным пояснять, что законное правительство Сирии уже многократно требовало вывода американских войск и баз с территории своей страны, в чем его поддерживают Иран и Россия, а с недавних пор – и Китай.

В соответствии с позицией официального Вашингтона, генерал Гринкевич вновь повторил, что цель пребывания войск США в Сирии якобы «заключается в том, чтобы обеспечить окончательное поражение ИГИЛ» (террористическая организация, запрещена в России ). Похоже, что несмотря на прежние многочисленные заявления США об уже давно достигнутом «уничтожении ИГИЛ как военной силы», американские войска собираются, под предлогом «противодействия исламистам», максимально затягивать оккупацию части сирийской территории (причем ту, где «случайно» сосредоточены основные нефтегазовые ресурсы).