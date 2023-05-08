Российские ВС нашли несколько способов уменьшить эффективность реактивных систем залпового огня HIMARS, которые ВСУ считали «супероружием». Наши бойцы научились ослеплять и оглушать РСЗО, из-за чего он все реже попадает по целям.

По словам военного корреспондента Дмитрия Стешина, на ракеты, выпускаемые комплексом, воздействуют российские системы РЭБ. Они глушат сигнал GPS, из-за чего боезаряду приходится лететь по инерциальной системе самонаведения. Однако она реализована чрезвычайно слабо, что не дает точно атаковать цели.

Кроме того, российские военные соблюдают радиогигиену и не оставляют автомобили у штабов, рассредотачивая их на местности. Это не позволяет противнику засечь местоположение командного пункта со спутника.

Ведут российские военные и эффективную контрбатарейную борьбу. Они устанавливают местоположение HIMARS, а также находят ангары и склады с боеприпасами к этим системам, нанося затем по ним ракетные удары.