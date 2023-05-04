Новый кроссовер автомобильной марки «Москвич» сразу после старта продаж вызвал противоречивые впечатления у владельцев. Если одна часть водителей восхищалась новой моделью, то другие пользователи сразу же нашли некоторые недостатки. В итоге издание Quto решило опросить реальных владельцев автомобиля и выяснить основные минусы автомобиля.

Оказалось, что подавляющее большинство владельцев кроссовера «Москвич 3» недовольны слабой головной оптикой с галогеновыми лампами. Также среди основных недостатков модели пользователи отметили слабую шумоизоляцию, что может доставить неудобство при езде в мегаполисе в часы пик.

Некоторым владельцам не понравилось отсутствие системы дистанционного пуска двигателя в стандартном оснащении модели и регулировка рулевой колонки только в одной плоскости – по углу наклона. Однако, несмотря на все выявленные недостатки, большинство владельцев отмечают достаточно хорошую проходимость модели, достигаемую благодаря высокому дорожному просвету, а также привлекательный внешний вид.