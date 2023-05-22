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Месяцы запросов от украинского правительства о поставках Западом истребителей F-16, всячески сдерживаются со стороны США, поскольку неизбежные боевые потери самолетов американского производства нанесут серьезный удар по их репутации и крупным экспортным программам. Об этом сообщает западное военное издание Military Watch (MW). Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

«F-16 в течение десятилетий был основным истребителем на вооружении большей части стран НАТО, а также у ключевых американских союзников за пределами Европы, таких как Южная Корея и Израиль, и считается наиболее подходящим для Украины западным истребителем из-за огромного количества, в котором он доступен, а также его более низких эксплуатационных расходов и потребностей в обслуживании, чем альтернативы, такие как Eurofighter или F-18», – отмечают аналитики MW.

В настоящее время сразу в нескольких странах НАТО парк F-16 заменяется более новым пятым поколением F-35. Этот фактор также влияет на то, что Соединенные Штаты сейчас столкнулись с мощным давлением со стороны своих европейских союзников, требующих одобрения передачи F-16 для оснащения ВВС Украины. Эти истребители, эксплуатируемые за границей, в любом случае нуждаются в разрешении Вашингтона на их предоставление любой третьей стороне.

Великобритания, которая постоянно лидировала в западном мире по наращиванию видов вооружений, поставляемых Украине, ожидаемо продолжила эту тенденцию и особенно сильно настаивает на поставках F-16 – наряду с Польшей, которая уже не раз заявляла, что «готова отправить» различную военную технику и даже боевой персонал на передовую для действий против российских войск.

Другие европейские страны, в частности, Нидерланды, Дания и Норвегия, также являются активными сторонниками поставок F-16. «Надвигающееся истощение украинских наземных средств противовоздушной обороны , очень ограниченные возможности Запада по их пополнению и растущее влияние , которое российская авиация смогла оказать на поле боя, – все это было факторами, побуждающими сторонников Киева с большей срочностью добиваться модернизации своей авиации», – указывает MW.

Согласно сообщениям из нескольких американских источников, в том числе New York Times, Соединенные Штаты в итоге запретили своим европейским партнерам самостоятельно обучать украинский персонал полетам на F-16. Вероятная ключевая причина расхождений в позициях Америки и Европы, по мнению MW, заключается в том, что для США по-прежнему сохраняется огромная значимость планов производства и модернизаций F-16, потому что этот истребитель будет продолжать как формировать костяк ВВС самих США на протяжении десятилетий, так и активно предлагаться на экспорт, нередко по цене в сотню и более миллионов долларов за каждый планер.

Следует также учесть: такие крупные военные державы НАТО, как Великобритания, Франция и Германия, не используют F-16, в то время как Норвегия, Нидерланды и другие европейские эксплуатанты близки к полному выводу этого типа самолетов из эксплуатации и замене их на F-35 (Норвегия в январе 2022 года стала первой, кто уже добился этого).

«Таким образом, если F-16 будут переброшены на Украину, именно Соединенным Штатам придется нести основные риски. Помимо того, что этот истребитель или его технологии могут попасть в российские руки, как и другая западная боевая техника, еще гораздо больше вероятность, что истребители могут понести значительные потери – как от ударов по аэродромам, так и в ходе воздушных боев, что нанесет серьезный удар по репутации F-16», – подчеркивает MW.

Издание напомнило: F-16 – легкий одномоторный истребитель, разработанный в 1970-х годах как более простой и дешевый «напарник» тяжелого F-15, составлявшего элиту ВВС США. «Против ВВС России очень высока вероятность того, что этот класс будет иметь очень ограниченную живучесть из-за отсутствия элементов малозаметности и ограниченной способности поражать тяжелые самолеты высшего класса в российском парке, такие как Су-35, МиГ-31. и Су-57. Воздушные бои F-16, скорее всего, станут очень малоуспешными, а их сбитие значительно повысит престиж российских ВВС и их оборонного сектора», – считают аналитики MW.

Новые варианты F-16, а именно версия Block 70/72, потенциально еще могут противостоять некоторым типам российских истребителей, но их до сих пор было произведено меньше, чем эскадрилья. Очень высокая стоимость этих модернизированных F-16 (более 120 миллионов долларов каждый) делает их поставку Украине непомерно дорогой, а с их небольшими масштабами производства и большим количеством невыполненных заказов (в основном из Тайваня) это фактически исключается.

Более старые версии F-16, оснащенные устаревшими РЛС с механическим сканированием и не имеющие доступа к ракетам нового поколения, таким как AIM-120D, скорее всего, проявили бы себя на Украине малоэффективно, даже если бы были развернуты в соотношении 1:1 к российским самолетам. Кроме того, угроза со стороны российских ракетных комплексов ПВО большой дальности, которые продемонстрировали способность сбивать истребители четвертого поколения даже непосредственно над столицей Киевом, еще больше ограничит возможности F-16.

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