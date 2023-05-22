Согласно отчету, опубликованному в пятницу лондонским аналитическим центром Royal United Services Institute (RUSI), российские военные извлекли уроки из прошлых ошибок на поле боя и теперь являются гораздо более сложным противником для ВСУ, чем в 2022 году. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Аналитики из ведущего британского военно-исследовательского центра RUSI (Королевского института объединенных вооруженных сил) изучили тактическую адаптацию России во время украинского конфликта и отметили, что задействованная в СВО группировка российских войск стала более структурированной, скоординированной и особенно сильной в оборонительных действиях.

«В то время как Украина готовится к наступательным операциям, ее вооруженные силы сталкиваются с серьезными тактическими проблемами», – заявили Джек Уотлинг и Ник Рейнольдс, специалисты по наземным боевым действиям RUSI, в своем последнем отчете.

В этом документе также отмечено: «Значительная глубина выстроенной российской обороны означает, что Украина должна создать серьезную боевую мощь, чтобы прорваться через позиции противника, а протяженность российских оборонительных укреплений практически по всему фронту делает обход их практически невозможным».

Британские военные исследователи отметили улучшения в действиях различных родов войск России, включая ее инженерные части, а также танковые и артиллерийские бригады. В их отчете также особо подчеркивается мощь российских средств ПВО и продвинутых систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

В отчете RUSI говорится, что военно-воздушные силы России «не играли большой роли в боевых действиях из-за невозможности подавить украинскую систему ПВО». Джек Уотлинг прокомментировал этот момент для Newsweek следующим образом: «ВКС России изначально пытались добиться превосходства в воздухе, но потерпели неудачу. Они быстро выявили, что уровень потерь самолетов неприемлем, и с тех пор бережно относятся к своим самолетам и пилотам». Но на будущее, по мере истощения украинских средств ПВО, российская авиация «продолжает оставаться серьезной угрозой, которая влияет на военное планирование».

RUSI ожидает, что в случае намеченного украинского контрнаступления Россия массово применит большое количество артиллерийского огня для защиты своих подразделений и «очень эффективные» системы РЭБ, нацеленные на поражение БПЛА или дронов. Российские средства РЭБ уже доказали свою разрушительную силу: Украина теряет от их действий до 10 000 БПЛА в месяц «из-за высокой эффективности российских платформ радиоэлектронной борьбы и широкого использования навигационных помех», говорится в отчете RUSI.

В комментарии для канадского портала CNBC Рейнольдс отметил, что, хотя Россия «поставила себя в очень плохое положение в начале прошлого года», совершив то, что он назвал рядом значимых стратегических и оперативных ошибок, с тех пор российское военно-политическое руководство и российские вооруженные силы смогли успешно перейти на режим интенсивных боевых действий и адаптироваться.

«В частности, многие российские боевые платформы и то, как они совместно применяются различными родами войск, стали действовать намного успешнее, чем в прошлом году. Тот факт, что они теперь находятся в преимущественно оборонительных действиях, позволяет им объединять силы, а это заметно проще, чем координировать наступательные операции», – добавил аналитик RUSI.

Аналитики RUSI также указывают, что у российских вооруженных сил «все еще есть некоторые недостатки и слабости», но они предупредили, что было бы глупо высмеивать или списывать российские вооруженные силы или успокаиваться по поводу их якобы «неминуемого поражения» от вооруженных сил Украины, обильно оснащаемых всем «коллективным Западом».