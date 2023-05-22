Городские власти Уфы дали ответ на вопрос одного из местных жителей по имени Рамиль Жданов к главе республики Радию Хабирову о планах построить в столице метро для быстрого перемещения между районами города.

По словам специалиста пресс-службы города Лейсан Утяшевой, планы по строительству метро в Уфе невозможно реализовать из-за «сложных геологических условий». Городские чиновники объяснили, что реализация такого масштабного инфраструктурного проекта также связано с большими «финансовыми затратами, которых попросту нет».

Однако в муниципалитете Уфы отметили, что городские власти работают над развитием альтернативы в виде улучшения сети общественного электротранспорта, представленного трамваями и троллейбусами. Также планируется создание городской электрички для быстрого перемещения между отдаленными районами города.

Рамиль Жданов поблагодарил мэрию за ответ на его вопрос и по какой-то причине сделал вывод, что метро должно обязательно появиться в Стерлитамаке.