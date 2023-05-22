В ночь на 22 мая вооруженные силы Российской Федерации нанесли массированный комбинированный удар по военным объектам, расположенным на территории Днепропетровской области, с применением крылатых ракет и ударных беспилотников.

По данным Телеграм-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны», командование Воздушных сил ВС Украины признало попадания по военным объектам. Согласно информации украинской стороны, по военным и инфраструктурным объектам Днепропетровской области было выпущено 20 ударных БПЛА «Герань» и 16 ракет различного класса.

Украинская сторона сообщает о сбитии всех ударных дронов и четырех крылатых ракет класса Х-101/Х-555, запущенных из акватории Каспийского моря. Соответственно, остальные 12 ракет поразили цели, расположенные в Днепропетровской области. 5 крылатых ракет типа Х-22 были запущены с бомбардировщиков Ту-22М3 с Курской области и акватории Азовского моря. 2 баллистические ракеты типа «Искандер» были запущены из Крыма, а остальные 5 зенитных управляемых ракет с территории Запорожской области.