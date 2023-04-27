В социальных сетях Украины стало популярным видео о жестоком обращении военных с мужчиной в момент вручения повестки. Видео было снято скрыто со стороны очевидцем инцидента в городе Черкассы.

На кадрах видно, как трое военных, предполагается, что это сотрудники военкомата, останавливают молодого человека прямо на улице.

После короткой перепалки начинается драка, в ходе которой двое военных опрокидывают мужчину на землю, а третий бьет его ногой по лицу. Пользователи соцсетей сделали вывод, что мужчине хотели вручить повестку.

Ранее в социальных сетях также распространились кадры о вручении повесток молодым людям в городе Днепр. Их вручали прямо в длинной очереди, которая собралась при открытии нового кафе фаст-фуд.