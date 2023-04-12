12 апреля – ИА Discover24.ru. В разных регионах планеты Земля продолжает таять «вечная мерзлота», открывая для исследователей новые участки суши. На территории евразийских гор в регионе, где предположительно был захоронен Чингисхан, ученым удалось обнаружить новое захоронение древних монголов. Об этом пишет в своем материале журнал Nature.

Группа исследователей занималась изучением участка горной местности Хориг, где ранее уже были выявлены следы древних захоронений, датируемые примерно началом XIII века. Примечательно, что именно в этот период активно боролся за власть Чингисхан, проводя успешные походы с завоеванием новых земель в Азии.

Из-за таяния вечной мерзлоты ученым удалось обнаружить 11 тел древних кочевников, которые пролежали во льдах «вечной мерзлоты» примерно 800 лет. В месте древнего захоронения были также обнаружены орудия труда и специальная погребальная одежда из очень тонкой материи.

После лабораторного анализа белков, сохранившихся на зубном камне древних кочевников, исследователям удалось установить, что древние монголы питались молоком различных животных таких как коровы, лошади, овцы, яки и козы.