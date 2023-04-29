Организм человека является невероятно сложным и удивительным объектом природы, обладающим множеством функций и возможностей.

Наше тело состоит из около 100 триллионов клеток, а кровеносные сосуды, если бы их сложить вместе, простирались бы на расстояние около 100 тысяч километров – больше, чем длина экватора Земли.

Кожа человека – это самый крупный орган человеческого тела и составляет около 15% от его общей массы. Она также является своего рода индикатором нашего здоровья, способна показывать признаки различных заболеваний и состояний. Наше тело способно производить мелатонин. Этот гормон помогает засыпать и держать под контролем циркадный ритм.

Одним из самых удивительных фактов является то, что человеческое тело может светиться. В темноте оно излучает слабый свет, что называется биолюминесценцией. Некоторые органы, например, глаза, могут излучать свет при получении удара.