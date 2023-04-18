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Александр Сырский, командующий Сухопутными войсками ВСУ заявил, что Бахмут (совр. название Артемовск) остается эпицентром вооруженного конфликта. Об этом сообщает ресурс Military Media Center в своем канале Телеграм.

До этого пресс-секретарь Восточной группировки Украины Сергей Череватый отметил, что в Артемовске сейчас идут самые жестокие бои за последние десятилетия. Череватый считает, что российские войска поставили цель взять город, но бойцы Украины делают все возможное, чтобы не отдать территорию.

В свою очередь, советник врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин заявил, что за весь период боев в Артемовске ВСУ потеряли огромное количество военные военных, а украинские бойцы при этом не забирают тела убитых сослуживцев с территории города.

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