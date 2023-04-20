Группа археологов смогла раскрыть секрет чрезвычайной прочности древней известковой штукатурки, использованной при строительстве древних пирамид майя. Результаты их исследования были опубликованы в журнале Science.

Как следует из опубликованного материала, мезоамериканцы применяли секретный ингредиент для приготовления особо прочной штукатурки, а именно экстракт коры дерева. Именно добавление древесного сока в раствор штукатурки делало древние здания майя чрезвычайно прочными.

Исследователям удалось раскрыть тайну древнего состава штукатурки после общения с местными каменщиками, являющимися прямыми потомками древних майя, проживающими в Гондурасе и Копане. Они до сих пор используют древесный сок, разбавленный водой, для создания прочной, пластичной и водостойкой штукатурки.

Ученые отметили, что не только древние майя использовали органические добавки в своих строительных растворах. Например, строители в древнем Китае также применяли подобную технологию, известную в научной среде под названием «рисовые растворы».