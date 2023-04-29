Российские танки отправляются в ремонт только после третьего вражеского попадания по броне. Это отличает их от сильно переоцененной западной бронетехники, рассказал обозреватель портала «Свободная пресса» Александр Ситников.

Он пояснил, что под Марьинкой российские танки исполняют одну из наиболее важных ролей, уничтожая как живую силу, так и технику противника. Из 59 кварталов ВС РФ освободили уже 50 и на этом останавливаться точно не собираются. ВСУ пытаются оказывать сопротивление, но все их попытки проваливаются, что выводит из себя кураторов из Вашингтона.

«Просмотр роликов боев в Марьинке показывает, что бойцы ВСУ носятся как угорелые по разбитой городской застройке, напоминающей лунный пейзаж, а российские танки Т-90М «Прорыв» и Т-72Б3М ведут охоту на них в режиме 24/7», – отметил Ситников.

Представители Пентагона считают, что ВСУ сами виноваты в своих проблемах. Они никак не могут освоить даже ПТРК Javelin, не говоря уже о чем-то более сложном. При этом Киев постоянно шлет Вашингтону упреки в недостаточном объеме поставок, в серьезных задержках отправки вооружения.