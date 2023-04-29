Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Российские танки отправляются в ремонт только после третьего вражеского попадания по броне. Это отличает их от сильно переоцененной западной бронетехники, рассказал обозреватель портала «Свободная пресса» Александр Ситников.

Он пояснил, что под Марьинкой российские танки исполняют одну из наиболее важных ролей, уничтожая как живую силу, так и технику противника. Из 59 кварталов ВС РФ освободили уже 50 и на этом останавливаться точно не собираются. ВСУ пытаются оказывать сопротивление, но все их попытки проваливаются, что выводит из себя кураторов из Вашингтона.

«Просмотр роликов боев в Марьинке показывает, что бойцы ВСУ носятся как угорелые по разбитой городской застройке, напоминающей лунный пейзаж, а российские танки Т-90М «Прорыв» и Т-72Б3М ведут охоту на них в режиме 24/7», – отметил Ситников.

Представители Пентагона считают, что ВСУ сами виноваты в своих проблемах. Они никак не могут освоить даже ПТРК Javelin, не говоря уже о чем-то более сложном. При этом Киев постоянно шлет Вашингтону упреки в недостаточном объеме поставок, в серьезных задержках отправки вооружения.

Вам может понравиться

Шойгу обвинил США в стремлении изменить систему межгосударственных отношений

Создание Соединенными Штатами региональных альянсов, которые затем жестко контролируются из Вашингтона – это попытка реформировать систему отношений между государствами. Подобные блоки, а также организация «цветных революций», якобы несущих демократию, распространение

В западных СМИ пытаются найти объяснение, почему контрнаступление ВСУ ещё не началось

Много грязи и мало военной техники. Вот главные причины, почему неоднократно анонсированное контрнаступление ВСУ до сих не началось. Об этом пишет швейцарское издание NZZ – сообщает “Военное обозрение”. Журналисты отмечают:

Полковник Тетерук: решение Зеленского об аресте провалившего угон самолета ВКС РФ офицера приведет к деморализации ВСУ

Задержание украинского офицера Романа Червинского и возбуждение против него уголовного дела из-за неудачной попытки угнать российский истребитель вызовет серьезный резонанс в подразделениях ВСУ, находящихся на линии соприкосновения, заявил экс-депутат Верховной