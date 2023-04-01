Российские ВС нанесли массированный ракетный удар по Авдеевке, заявил 1 апреля руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Он уточнил, что одна из ракет угодила в административное здание города, получившее в результате атаки серьезные повреждения. Кроме того, нанесен удар по «инфраструктурному объекту». Под этим понятием украинские чиновники и представители командования ВСУ обычно подразумевают места размещения боевиков, склады, другие цели, которые используются для нужд Вооруженных сил.

Также Ермак сообщил о полном разрушении здания налоговой инспекции.

Напомним, Авдеевка по-прежнему удерживается украинскими ВС, однако бои идут уже в пределах города. Кроме того, российские войска окружают его, постепенно захлопывая крышку котла. Возможностей для контрнаступления на этом направлении у Киева нет.