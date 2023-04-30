Клейкий растительный сок используется хищными клопами из рода Gorareduvius в качестве приманки для своих жертв. Даже если насекомое-жертва приклеится к хищнику всего на несколько секунд, то его реакция замедлиться и клопу будет легче его схватить.

В материале, опубликованном в научном журнале Biology Letters, данный случай приводится в качестве примера использования насекомыми инструментов. Исследователи отмечают, что обмазывание липким древесным соком является распространенным явлением у многих видов хищных клопов.

При этом, например, муравьи и вовсе используют кусочки листьев или грязи в качестве посуды для переноски воды в муравейник, а земляные осы рода Prionyx утрамбовывают грунт у входа в свою нору при помощи небольших камней.

Насекомые широко используют инструменты для решения своих повседневных задач. Поэтому ученые Солей и Герберштейн поймали 26 клопов из рода Gorareduvius, обитающих в равнинах Западной Австралии, и поместили их в зарослях травы спинифекса (Triodia bitextura), выделяющей очень липкий сок.

Сперва ученые садили в клетки с каждым из клопов хищников небольшого муравья или муху, когда они не были покрыты липким соком, а после эксперимент повторили, когда клопы были перемазаны липкой субстанцией. В итоге оказалось, что эффективность охоты с липким соком увеличилась сразу на 26 процентов.