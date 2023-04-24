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Украинский генерал Сергей Мельник, ответственный за командование подразделениями вооруженных сил Украины в Харьковской области, заявил в интервью испанской газете Pais, что украинская армия будет постоянно испытывать острую нехватку личного состава и бронетехники, поскольку большая часть профессиональных военнослужащих уже погибла в боях.

По его словам, главная проблема украинской армии заключается в том, что большая часть профессиональных военнослужащих уже «истощена, ранена, находится на восстановление или убита». Поэтому командование ВСУ вынуждено набирать на службу людей без опыта и обучать их по ускоренной программе.

Украинский генерал отметил, что необходимости в проведении всеобщей обязательной мобилизации нет, хоть ВСУ и испытывают нехватку личного состава. При этом он подчеркнул, что украинские подразделения полностью обеспечены военной техникой для проведения успешного контрнаступления. Однако Мельник добавил, что чем больше бронетехники и боеприпасов к ней Украина получит от Запада, тем лучше.

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