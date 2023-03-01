Согласно просочившимся «утечкам» о личных беседах лидеров Германии и Франции с Зеленским, Украину начали принуждать стремиться к переговорному решению конфликта с Россией. «Возвращением к реализму» назвал это Джо Лауриа, обозреватель портала Consortium News. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц заявили Зеленскому на ужине в Елисейском дворце в начале этого месяца, что он должен подумать о мирных переговорах с Москвой, поскольку Украина не может выиграть конфликт с Россией военным путем, сообщила авторитетная The Wall Street Journal (WSJ). Таким образом, это абсолютно расходится с публичными заявлениями западных лидеров, которые обычно говорят, что будут продолжать поддерживать Украину до тех пор, пока она не одержит победу на поле боя.

За публичной риторикой скрываются все более углубляющиеся сомнения политиков Великобритании, Франции и Германии в том, что Запад может «только помочь» Украине сохранить военные усилия, особенно если конфликт зайдет в тупик, говорят официальные лица трех стран.

«Мы постоянно повторяем, что Россия не должна победить, но что это значит? Если боевые действия с такой интенсивностью будут продолжаться достаточно долго, потери Украины станут невыносимыми. И никто не верит, что они смогут вернуть Крым», – заявил WSJ высокопоставленный французский чиновник.

По его словам, Макрон прямо указал Зеленскому, что «в конечном итоге ему придется принимать трудные решения», и напомнил, что «даже таким заклятым врагам, как Франция и Германия, пришлось пойти на мир после Второй мировой войны».

На прошлой неделе на Мюнхенской конференции по безопасности генерал Петр Павел, избранный президент Чешской Республики и бывший командующий НАТО, сказал: «Мы можем оказаться в ситуации, когда освобождение некоторых частей украинской территории может привести к большему количеству человеческих жертв, чем будет терпимо обществом. … Возможно, наступит момент, когда украинцам придется начать думать о другом исходе».

Помимо этого Павел, долгое время занимавший пост главы Военного комитета НАТО, развеял слухи о якобы «российской угрозе НАТО». Он заявил на пресс-конференции в Брюсселе, что такая угроза «не стоит на повестке дня, и оценки разведки не наводят на такие предположения».

Перед началом специальной военной операции на Украине Россия ясно назвала расширение НАТО на восток, размещение ракет в Румынии и Польше, военные учения у своих границ и вооружение Украины «красными линиями», которые Запад перешел. «Похоже, что после года конфликта западные лидеры возвращаются к реалистическому подходу», – отмечает Лауриа.

По его мнению, проблема в том, что от Вашингтона «нет подобной реакции». Госсекретарь США Энтони Блинкен в беседе с The Washington Post делал упор на вопросы «послевоенного вооружения Украины», но не сказал, что Украина должна стремиться к мирным переговорам.

Предложение сделать Украину еще ближе к НАТО, чем она уже есть, и с более широким доступом к западному оружию, должно быть в повестке дня ежегодного собрания НАТО в июле, заявил премьер-министр Великобритании Риши Сунак на Мюнхенской конференции. Но он же указал, что это будет лишь вариантом «дать Зеленскому политическую победу, которую он может представить дома в качестве стимула для переговоров».

Ожидаемой Западом реакции Москвы на это предложение не последовало. Геополитический аналитик Александр Меркурис считает, что Россия, скорее всего, будет заинтересована в продолжении боевых действий, а не вступит в мирные переговоры, зная, что Украина после конфликта будет хорошо вооружена НАТО.

«Русские никогда не согласятся с чем-то подобным. Потому что одной из основных целей России в СВО является полная демилитаризация Украины, в то время как западные державы предлагают противоположное», – сказал Меркурис. Он добавил: учитывая, что Россия считает, что она побеждает, и «похоже, западные правительства в целом признают, что Украина не может выиграть этот конфликт, где стимул для России даже рассматривать этот план?».

По словам Меркуриса, для Москвы демилитаризация Украины является «абсолютным, экзистенциальным вопросом». Если Украина собирается получить от НАТО еще более совершенное оружие после прекращения боевых действий, в отличие от того, что она получает в настоящее время, то для России не имеет смысла «останавливать СВО и соглашаться со все более ослабевающим противником сейчас», чтобы противостоять с «тем же, но усиленным противником позже».