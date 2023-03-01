Как стало известно из материала чешского телеканала СТ24, военнослужащие украинской армии не могут эксплуатировать вооружение советского производства, в частности артиллерийские орудия 2С1 «Гвоздика», из-за недостаточного количества запасных частей для проведения их полноценного ремонта.

Украинские солдаты обеспокоены неудовлетворительным состоянием артиллерийских орудий советского производства. Гаубицы времен Советского Союза постепенно приходят в негодность из-за интенсивного использования. При этом нехватка достаточного количества запасных частей не позволяет провести оперативный ремонт артиллерийского вооружения. По этой причине бойцы ВСУ неделями могут ждать проведения ремонтных работ.

Чешские журналисты сообщают, что в настоящий момент основную часть украинской артиллерии до сих пор составляют советские системы вооружения. По словам украинского механика Дмитрия, он не может завершить ремонт одной самоходной гаубицы 2С1 «Гвоздика» по причине отсутствия запасных частей, хотя еще десяток ждут своей очереди.