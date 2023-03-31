Бундестаг готовит принятие решения о выделении дополнительных 12 млрд евро как на поставки оружия непосредственно Украине, так и на пополнение собственных запасов немецкой армии. Подготовленный по этому поводу законопроект принят Бюджетным комитетом парламента ФРГ, сообщают европейские СМИ. Перевод основных положений иностранных публикаций представлен изданием discover24.ru.

Газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) поясняет: «Речь идет о дополнительных расходах в размере 3,2 млрд евро в этом году и дополнительной поддержке в последующие годы в размере 8,8 млрд евро (так называемые ассигнования по обязательствам). Это следует из представления Федерального министерства финансов бюджетному комитету Бундестага».

В общей сложности депутаты германского федерального парламента должны принять решение о высвобождении 12 миллиардов евро как на поставки оружия непосредственно Киеву, так и на пополнение арсенала вооружений собственной армии Германии, которая за последний год «лишилась большей части своих запасов в пользу Украины».

Уже в текущем году Бундесвер сможет воспользоваться частью этих новых средств, поскольку Германия заявила об «историческом повороте» к амбициозной политике перевооружения. Годом ранее, через несколько дней после начала российской специальной военной операции на Украине, канцлер Германии Олаф Шольц пообещал выделить специальный фонд в размере 100 миллиардов евро для ликвидации многочисленных пробелов в вооружении Бундесвера.

«Но обещанные средства на данном этапе еще не выделены, и немецкая армия продолжает страдать от многолетнего недофинансирования. С другой стороны, Берлин является одним из основных источников военной поддержки Киева», – отмечает французский телеканал BFMTV.

«Всего с начала украинского конфликта Германией на помощь оружием Киеву было выделено около трех миллиардов евро. С новым решением эта сумма, доступная для Украины, увеличивается до 15 миллиардов евро», – указывает австрийское издание Kurier.

Оно также приводит слова германских политиков правительственной коалиции: «Украина может использовать эти деньги для закупки вооружений напрямую, при поддержке федерального правительства», – объявили парламентарии Бюджетного комитета Бундестага, отвечающие за расходы оборону – Андреас Шварц (СДПГ), Себастьян Шефер («Зеленые») и Карстен Кляйн (СвДП).

Комитет Бундестага также одобрил закупку десяти новых самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000 в качестве так называемой «замены систем», которые немецкие вооруженные силы уже передали Украине. Решение также предусматривает опцион на покупку еще 18 таких самоходных гаубиц.

На данный момент, согласно правительственной информации, Германия в сотрудничестве с Нидерландами передала Украине 14 гаубиц Pzh 2000. В зависимости от типа используемых боеприпасов, эти САУ способны стрелять на расстояние от 30 до 40 километров и выпускать до десяти снарядов в минуту. Эксперты считают Panzerhaubitze 2000 германского производства «одной из самых современных гаубиц в мире».

Ранее издание Discover24 сообщало, что правительство Германии подтвердило поставку на Украину 18 танков Leopard 2 современной версии A6 – на четыре больше, чем было обещано ранее.