18 германских танков Leopard-2 – на четыре больше, чем планировалось изначально – прибыли на Украину, и ряд других стран НАТО также заявили об увеличении своих ранее обещанных танковых поставок Киеву. Об этом сообщает немецкое издание Süddeutsche Zeitung (SZ). Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Украина получила 18 основных боевых танков «Леопард-2» в современной версии A6 из Германии. «Да, мы поставили танки Leopard, как было обещано», – сказал канцлер Олаф Шольц в Роттердаме на совместной пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте.

По сообщению министерства обороны в Берлине, из Германии на Украину также прибыли положенные к танкам по штату боеприпасы и запчасти, а также две бронированные ремонтно-эвакуационные машины Buffalo и обученные экипажи. Они последовали за 40 БМП типа «Мардер», уже находящимися в распоряжении украинских военных.

В середине марта украинские экипажи «Леопарда-2» завершили обучение на этих танках в Германии боевыми стрельбами. По окончании тренировки экипажи отрабатывали атаку и отход от противника на военном полигоне Берген в Нижней Саксонии. Как пояснил SZ командующий Школой бронетанковых войск бундесвера бригадный генерал Бьорн Шульц . В ходе учений было уничтожено от 82 до 85 процентов дисплеев-мишеней. Немецкие инструкторы оценили это как «очень хорошо».

Германский министр обороны Борис Писториус заявил, что вместе со Швецией и Португалией федеральное правительство пообещало создать и обеспечить техникой боевую группу уровня полноценного танкового батальона для ВСУ. Писториус сказал: «Чтобы осуществить это, Германия даже поставила на четыре танка больше, чем планировалось изначально».

«Согласно планам Минобороны Германии, следующим шагом будет поставка Украине старых танков Leopard 1A5 времен холодной войны. В настоящее время их ремонтирует немецкая промышленность. Ремонт и частичная модернизация этих танков финансируется совместно Германией, Данией и Нидерландами. Цель состоит в том, чтобы поставить первые 25 танков к лету, около 80 – к концу года и довести поставку как минимум до 100 танков Leopard 1A5 в течение 2024 года», – указывает SZ.

Издание напомнило, что двумя месяцами ранее, после продолжительных внутриполитических споров, правительство ФРГ объявило о цели «быстро сформировать для Украины два танковых батальона, оснащенных танками Leopard-2». Впрочем. за основу был взят стандарт ВСУ (где такое подразделение обычно включает 31 танк), а не бундесвера (где по штату должно иметься 44 или 58 танков).

Таким образом, Германия уже доставила Украине 18 Leopard 2A6, Португалия (согласно ее заявлению) еще 3 танка той же версии. Ранее, в первую годовщину начала российской СВО на Украине, премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон и министр обороны Пал Йонсон объявили о решении Стокгольма направить Киеву «до 10 танков Leopard 2A5», что в сумме как раз даст искомую цифру из 31 боевой машины.

«Шведские танки усиливают вклад поставок Leopard 2, который вносят другие европейские страны. Координация поддержки продолжается с международными партнерами, предоставляющими Leopard 2 или другие танки», – было сказано в заявлении шведского правительства.

Другими основными участниками инициативы по оснащению полноценного танкового батальона для ВСУ являются Польша, Норвегия, Канада и Испания. В феврале Польша поставила Украине первые четыре западных основных боевых танка более старого варианта Leopard 2A4.

«Несколько союзников по НАТО теперь идут навстречу и предлагают различные варианты увеличения поставок танков Leopard-2 из своих запасов», – отмечает немецкое издание.

Канада ранее пообещала поставить Украине из своего арсенала четыре танка Leopard-2A4. Однако теперь она удвоила размер своей «помощи» и пообещала еще четыре дополнительных танка. В заявлении канцелярии премьер-министра Канады Джастина Трюдо говорится: «Канада предоставит четыре дополнительных основных боевых танка Leopard 2 для поддержки Вооруженных сил Украины, увеличив свой вклад в общей сложности до восьми танков».

Еще в феврале две европейские страны НАТО взяли на себя «повышенные обязательства». Премьер-министр Испании Педро Санчес объявил, что отправит в Украину 10 танков Leopard-2 во время своего второго визита в Киев. Тогда же Финляндия присоединилась к инициативе НАТО и объявила о передаче Украине трех танков «Леопард-2» со своего хранилища. Норвегия также объявила, что пожертвует восемь боевых машин и четыре единицы «бронетехники специального назначения».