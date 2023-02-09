Как сообщает РИА Новости, российский депутат Государственной думы от крымского региона Михаил Шеремет выступил с предложением выставить Соединенным Штатам Америки счет за убытки от подрыва газопроводов «Северные потоки».

Напомним, что американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш опубликовал свое расследование о диверсии на газопроводах, где указал на тот факт, что взрывчатка была заложена американскими водолазами во время учений стран НАТО Baltops, а позже активирована норвежцами.

Шеремет заявил, что администрация президента США и лично Джо Байден должны ответить за организацию международного террористического акта. При этом кроме обвинений США необходимо выставить счет для компенсации ущерба и ремонта газопроводов. Российский депутат призвал арестовать все активы и счета тех людей, которые были причастны к организации и исполнению данной диверсии. Также, по его мнению, необходимо начать международное расследование, чтобы публично осудить методы США, направленные на поддержание собственной экономики.