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Президент Украины Зеленский остался неудовлетворен недавно объявленными пакетами военной помощи и поэтому сам отправился в вояж по Европе. Он намерен просить предоставления дальнобойных ракет и авиации, которые сейчас для Киева исполняют роль нового “супероружия”.

Премьер Великобритании Риши Сунак, а также его предшественник Борис Джонсон поддержали Зеленского после его пламенной речи перед Палатой Лордов. В этом выступлении украинский президент назвал Соединенное Королевство лидером всего мира, поэтому в ответ получил несколько вдохновляющих обещаний.

Так, Сунак посулил Зеленскому взять на обучение украинских моряков и летчиков, а также отметил, что “поставки самолетов не исключены”. Кроме того, премьер пообещал, что выделяемое для Киева оружие будет доставляться на Украину быстрее, чем сейчас.

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