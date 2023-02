Психологи назвали основное качество, помогающее улучшить отношения

Специалисты из Эдинбургского университета опубликовали в журнале The Journal of Social and Personal Relationships свою новую научную работу. Согласно исследованию психологов, такая человеческая черта как внимательность способна улучшить партнерские отношения.