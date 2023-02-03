Специалисты из Райхманского университета в Израиле сообщили, что виртуальный флирт способен предотвратить возможные измены. Соответствующее исследование было опубликовано в научном издании Current Research in Ecological and Social Psychology.

Ученые решили выяснить, способно ли виртуальное кокетство заставить человека больше хотеть своего реального партнера. И сможет ли оно обеспечить потерю интереса к поиску сексуальных отношений на стороне.

Для своего исследования специалисты собрали участников в количестве 65 пар. Каждому участнику было предложено пообщаться с виртуальным барменом того же пола, что и его партнер. Виртуальный собеседник мог вести себя нейтрально, а мог флиртовать. После виртуального флирта участникам предлагалось пообщаться с реальным человеком того же пола, что их партнер. И затем оценить привлекательность своего собеседника.

По итогу специалистам удалось выяснить, что в случае, если виртуальный бармен флиртовал с участником исследования, то оценка привлекательности реального человека была низкой. А в случае, если виртуального флирта не было, то привлекательность реального собеседника была высокой.