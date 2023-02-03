Астролог, нумеролог, психолог Елена Файкина рассказала о том, что повторяющаяся комбинация цифр на часах, которую может видеть человек является предупреждением каких-либо событий. По словам нумеролога, если человек регулярно видит определенное время, то есть одни и те же числовые сочетания, то это означает синхронизацию с Вселенной.

Файкина уверена, что в такой способ человеку высшими силами передается какая-то важная информация. Так, по словам нумеролога, когда человек регулярно видит на часах такое сочетание как 00:00, то это означает о начале нового жизненного этапа. Комбинация чисел на циферблате такая как 04:04 может свидетельствовать о том, что важную информацию человек может узнать от незнакомых людей.

Если человек с регулярностью видит на часах сочетание 05:05, то это является поводом задуматься о том, что мешает поставленным целям. А вот комбинация цифр 06:06 сообщает о том, что необходимо поменять свое окружение.