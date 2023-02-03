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Алексей Арестович, недавно уволенный советник офиса Зеленского, заявил, что Украина является застоявшейся коррупционной машиной. С его слов, в стране произошел разлом коррупционного пласта, который возник из-за начала Россией специальной операции по защите мирных жителей Донбасса.

Арестович написал в своем канале Телеграм, что за год вооруженного конфликта во всем мире начались серьезные изменения. И основное – это разлом на Украине коррупционной вертикали. Он отметил, что украинская коррупционная машина с постсоветских времен в течение длительного времени стояла без движения на месте, на ней образовались дыры и коррозия.

Арестович отметил, что российская спецоперация поставила страну перед выбором – либо погибнуть, либо начать двигаться вперед, а значит изменяться и взрослеть.

Арестович ушел со своей должности 17 января. После увольнения он не раз критиковал киевские власти.

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