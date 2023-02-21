После долгих лет эксплуатации самолетов класса AWACS с системой дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛО) НАТО рассматривает возможность замены устаревающей авиатехники на более современный тип – Boeing E-7 Wedgetail. Значение этого перевооружения разъясняет EurAsian Times. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

По словам официальных лиц, НАТО намерено в конечном итоге положительно решить вопрос о закупке Boeing E-7 Wedgetail, чтобы существенно увеличить свои базовые эксплуатационные возможности для предполагаемых многопрофильных операций в сфере воздушной разведки, наблюдения и управления (AFSC). Соответствующая программа Североатлантического союза ставит задачу «эффективно контролировать небо над территорией союзников» после того, как в 2035 году истечет срок службы существующего парка самолетов ДРЛО.

Ожидается, что к этому сроку НАТО в рамках инициативы AFSC полностью обновит флот ДРЛО, развернутый за предыдущие годы. Помимо этого, подчеркивается, что «потребность в усовершенствованном самолете раннего предупреждения стала еще более значительной» после начала российской специальной военной операции на Украине и общего «роста напряженности» на границах НАТО.

Однако пока мало что известно об окончательной структуре, которую сформирует AFSC, а также сроках, когда он станет полностью функциональным. Согласно отчету агентства Jane’s, возникает очень актуальный вопрос: будет ли НАТО надолго опираться на E-7 Wedgetail в качестве базы или стремиться к чему-то другому позже.

В настоящее время НАТО использует парк самолетов Boeing E-3A Sentry с системой AWACS (бортовая система предупреждения и управления), оснащенных пассивными датчиками и радаром дальнего действия, которые могут обнаруживать воздушные и надводные цели на больших расстояниях. Они выполняют различные операции, в том числе миссии «воздушной полиции» в мирное время, поддержку борьбы с терроризмом, операции по эвакуации, контролю за режимом эмбарго и весь спектр прочих боевых операций.

«Воздушные силы ДРЛО и управления НАТО (NAEW&C Force) являются одним из очень немногих военных ресурсов, которыми напрямую владеет и управляет сам альянс, поскольку подавляющее большинство военных средств и контингентов, развернутых под знаменем НАТО, являются национальными силами отдельных государств-членов», – отмечает EurAsian Times.

Самолеты-разведчики ДРЛО сыграли значимую роль в прошлых военных операциях НАТО – в Афганистане, Ираке и Ливии. В настоящее время флот E-3A Sentry активно следит за воздушным пространством на восточных рубежах НАТО, прежде всего – у границ России, по официальным объяснениям – «чтобы успокоить и защитить союзников».

Однако, напоминает EurAsian Times, несмотря на множество задач, которые выполняют E-3A Sentry, для эпохи современных боевых действий эти самолеты «устаревают с головокружительной скоростью». Военными аналитиками США и НАТО давно признано, что они потерпят неудачу, если им придется напрямую столкнуться с такими мощными противниками, как Китай и Россия.

Еще в июне 2019 года глава командования НАТО, управляющего NAEW&C Force, заявил, что у альянса «истекает запас времени, чтобы выбрать замену» самолетам ДРЛО. Тогда же на сцене появился E-7 Wedgetail, представленный его производителем как «ДРЛО будущего» – систему вооружения, которая предлагает надежное многодоменное наблюдение, связь, сетевое управление боем и функциональную совместимость, что повышает эффективность объединенных и коалиционных сил.

Глобальный флот E-7 включает 14 действующих самолетов. В настоящее время Boeing действует по контрактам на поставку и техподдержку E-7 Wedgetail с Турцией, Австралией, Южной Кореей и Великобританией. США также объявили о решении приобрести этот тип самолета ДРЛО.

E-7 Wedgetail основан на планере усовершенствованного Boeing 737 Next-Generation. Его радар с электронным сканированием AEW&C производства Northrop-Grumman имеет возможность полного кругового обзора, в том числе с упором на сектор, и другие тактики для динамического реагирования на развивающиеся боевые сценарии. В частности, акцент на секторе увеличивает дальность обнаружения до более чем 370 км, что позволяет самолету-разведчику держаться дальше от угроз средств ПВО противника.

Эксплуатационный потолок E-7 составляет 12 500 м, дальность полета – до 6 500 км, с максимальным временем полета без дозаправки топливом до 9 часов. E-7 может действовать как стратегическая система раннего предупреждения, включая отслеживание запущенных противником крылатых ракет, а также может управлять боевым пространством сверху, облегчая проникновение передовых истребителей в зоны воздействия вражеской ПВО.