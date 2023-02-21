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На Украине все больше и больше распространяются слухи о том, что будет открыт второй фронт против России. Андрей Марочко, военный эксперт в ЛНР, считает, что эти слухи удобны для командиров ВСУ, таким способом они пытаются поднять боевой и моральный дух личного состава.

По мнению Марочко, поводом для подобных разговор стал недавний визит президента Соединенных Штатов Джо Байдена в Киев.

Также на уровне слухов появилась информация, что на этой неделе в зоне спецоперации должно произойти что-то чрезвычайно важное.

Ранее Андрей Марочко сообщил, что украинские ВС пытаются освободить пути, по которым идет снабжение Артемовска. Ранее они были перекрыты российскими подразделениями. В зону боевых действий, расположенную между Часов Яром и Артемовском, стягивают украинские резервы.

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