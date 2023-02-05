В украинском конфликте, который продолжается уже двенадцатый месяц, военно-космический потенциал НАТО играет беспрецедентно ключевую роль. Об этом сообщает американское военное издание Military Watch (MW). Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Российские официальные лица не раз заявляли, что вся сеть спутников НАТО и, в более широком смысле, вся разведывательная инфраструктура альянса работают на поддержку военных действий Украины. Коллективные спутниковые возможности государств-членов НАТО обеспечивают украинским военным и поддерживающим вооруженным группам значительное преимущество, особенно на фоне ограничений, с которыми сталкивается собственная, заметно меньшая, спутниковая сеть России.

Западная военно-космическая поддержка украинских военных включает быстрое предоставление данных о целях для ракетных и артиллерийских ударов по российским силам. Эти действия могут стать еще более опасными, поскольку Соединенные Штаты готовят поставки ракетных вооружений увеличенной дальности.

«Несколько стран-членов НАТО уже пересекли тонкую грань между вооружением и поддержкой Украины и активным прямым участием в военных действиях, что отражается растущим количеством разоблачений присутствием на местах западного военного персонала, поддерживающего украинские силы», – отмечают аналитики MW.

Например, сообщалось о «невидимой сети» ЦРУ, которую США создали в Украине «из коммандос и шпионов», осуществляющих обеспечение предоставления вооружений, разведданных и организующих обучение украинских военных. «Персонал ЦРУ продолжает тайно работать в стране, в основном в столице, Киеве, направляя большую часть огромных объемов разведывательных данных, которыми Соединенные Штаты делятся с украинскими силами. Признаки их скрытной логистики, подготовки и разведывательной поддержки ощутимы на поле боя», – указывала New York Times.

Неоднократно сообщалось, что коммандос из других стран НАТО, включая Великобританию, Францию, Канаду и Литву, также выявлялись действовавшими на территории Украины, обучая и консультируя украинские войска и обеспечивая наземный канал для доставки оружия и другой помощи. Это демонстрирует значительный масштаб секретных усилий по оказанию помощи Украине, которые предпринимаются Западом.

Западные добровольцы, часто бывшие военные, также в значительном количестве прибыли в страну, часто при поддержке своих правительств. «Так называемый «Грузинский легион», возможно, является самым известным подразделением, состоящим из такого персонала, и особенно большое количество личного состава влилось в него из Великобритании», – пишет MW.

Издание отмечает: российские войска в ходе СВО не раз наносили удары по западным объектам на территории Украины, что нередко приводило к десяткам и сотням жертв среди иностранных комбатантов. В то же время Россия воздерживалась от нацеливания на спутники или самолеты-разведчики за пределами территории Украины, хотя те часто играли ключевую роль в поддержке ее военных действий, хотя у российских вооруженных сил имеется для этого широкий набор военно-технических средств.

«В последние годы Россия значительно модернизировала свои противоспутниковые средства с помощью таких новинок, как зенитно-ракетные системы С-500 и А-235, а также новый противоспутниковый вариант перехватчика МиГ-31. При этом ограниченный характер участия Запада в украинском конфликте является ключевым условием для предотвращения эскалации Россией в виде атаки на спутниковые сети», – заключает MW.

Ранее издание discover24.ru сообщало, что заместитель начальника штаба обороны Великобритании генерал Роберт Магоуэн подтвердил – «сотни британских морских пехотинцев» проводили боевые операции против России совместно с украинскими правительственными войсками.