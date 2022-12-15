Высокопоставленный британский генерал признал, что на Украине, начиная с апреля текущего года, сотни морских пехотинцев принимали участие в боевых действиях против российских войск. Об этом сообщает западное военное издание Military Watch (MW). Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

13 декабря заместитель начальника штаба обороны Великобритании генерал-лейтенант Королевской морской пехоты Роберт Магоуэн сообщил, что британские морские пехотинцы, состоящие на тот момент на действительной службе, «проводили операции с высокой степенью риска совместно с украинскими правительственными войсками». По его словам, это происходило начиная с апреля, то есть вскоре после начала российской специальной военной операции в Украине.

Это заявление британского генерала прозвучало, когда он прокомментировал информацию в западных СМИ о нескольких стран-членов НАТО, активно развертывающих свой штатный военный персонал против российских войск на Украине. Как сообщил Магоуэн, примерно 300 человек из 45-й группы коммандос Королевской морской пехоты стали участниками неких неназванных «секретных операций», которые проводились «в чрезвычайно сложной обстановке и с высоким уровнем политического и военного риска».

В MW напомнили, что 45-я группа коммандос (численностью около батальона) была сформирована в период Второй мировой войны, а в более позднее время не раз участвовала в боевых действиях на различных театрах военных действий, в том числе в британском нападении на Египет в 1956 году во время Суэцкого кризиса, в атаке на аргентинские войска во время конфликта из-за Фолклендских островов, в поддержке операций коалиции под руководством США в Ираке и Афганистане в 1990-х, 2000-х и 2010-х годах.

«Подтверждение того, что в Украине действовали сотни британских морских пехотинцев, является одним из самых значительных откровений относительно прямого участия западного военного персонала в военных действиях Киева с тех пор, как в июне New York Times сообщила о «тайной сети» ЦРУ на украинской территории», – отмечает MW.

Тогда в New York Times было упомянуто, что США создали в Украине «тайную сеть коммандос и шпионов, задействованных для предоставления оружия, разведданных и обучения… Персонал ЦРУ продолжал тайно действовать в стране, в основном в столице, Киеве, руководя большей частью практической реализации огромного объема разведывательных данных, которыми Соединенные Штаты делятся с украинскими силами».

В той же публикации New York Times было указано: «Коммандос из других стран НАТО, включая Великобританию, Францию, Канаду и Литву, также работали на территории Украины… обучая и консультируя украинские войска и обеспечивая наземный канал для доставки оружия и другой помощи», и особо подчеркивался сам «масштаб секретных усилий по оказанию помощи Украине, которые продолжают предприниматься».

Поставки оружия из стран НАТО в Украину с февраля составили десятки миллиардов долларов, и «одновременно с этим западные спутники, самолеты-разведчики, советники, боевики-добровольцы и частные военные подрядчики сыграли центральную роль в том, чтобы эта страна могла вести противостояние с российскими войсками», – заключает MW.