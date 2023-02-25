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Министерство обороны Российской Федерации опубликовало кадры отработки навыков управления и ведения стрельбы экипажей новых боевых машин ВС РФ БМП-2М с разными комплектами вооружений на военных полигонах, расположенных в тыловых районах проведения специальной военной операции.

Сообщается о тренировках экипажей БМП, оснащенных боевым модулем «Бережок» с установленной автоматической пушкой. Пушка предназначена для уничтожения легкой бронированной техники противника на расстоянии. При этом для уничтожения целей на короткой дистанции используется пулемет и гранатомет. В арсенале российских боевых машин также присутствуют и противотанковые управляемые ракеты «Корнет».

Занятия по отработке навыков ведения стрельбы проводятся под руководством инструкторов, принимавших участие в боевых действиях в зоне проведения специальной военной операции. По словам одного из российских бойцов, новая техника зарекомендовала себя на полигонах очень хорошо.

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