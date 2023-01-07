Около тысячи граждан США год назад пошли на штурм здания Капитолия. Из них 460 признали, что приняли участие в мятеже. А ряд политиков Соединенных Штатов назвали это происшествие попыткой госпереворота в стране, пишет «Коммерсант».

Основной фигурой беспорядков был Дональд Трамп, бывший глава Белого дома. Его обвинили в подстрекательстве к мятежу, хотя сам он с этим не согласен.

Трамп заявил, что эти обвинения выдвигаются для того, чтобы помешать ему участвовать в выборах в 2024 году.

Причиной мятежа стало то, что Трамп не признавал победу Байдена. Он призывал аннулировать итоги выборов 2020 года. По этой причине его сторонники захватили здание Капитолия, так как хотели сорвать утверждение итогов выборов.

Теперь же американцы опасаются повторения той ситуации в 2024 году.