Новый визит главы ЦРУ Бернса в Киев пришелся на критический момент украинского конфликта, когда российские войска усилены, а Украина взвешивает нужные ей ресурсы в расчете на новую помощь с Запада. Об этом сообщает Washington Post (WP). Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Директор ЦРУ Уильям Дж. Бернс тайно прибыл в столицу Украины в конце прошлой недели, «чтобы проинформировать Владимира Зеленского относительно военных планов России на ближайшие недели и месяцы», – указывает WP со ссылкой на анонимных официальных лиц из руководства США, «знакомых с деталями этого визита».

Издание подчеркивает, что визит Бернса в Киев «приходится на критический момент» продолжающегося украинского конфликта. На данный момент российские силы проводят массированную атаку возле города Бахмут, что «заставляет Украину взвешивать свои ресурсы, поскольку она готовит собственное крупное контрнаступление в других частях страны».

Во время встречи с главой ЦРУ Зеленский и его высокопоставленные сотрудники разведки больше всего интересовались тем, «как долго Украина может ожидать продолжения помощи США и Запада» с учетом перехода Палаты представителей Конгресса США под контроль республиканцев и снижения уровня поддержки помощи Украине среди части электората США.

«Принятого Конгрессом в декабре экстренного финансирования Украины в размере 45 миллиардов долларов хватит как минимум до июля или августа, считают те, кто знаком с ходом дискуссии. По их словам, Киев менее уверен в этом, как и в перспективах принятия Конгрессом еще одного многомиллиардного пакета дополнительной помощи», – отмечает WP.

Ключевые конгрессмены-республиканцы поддержали «аудит американской помощи Украине», предложенный ранее Марджори Тейлор Грин. Ряд «ястребиных республиканцев» в Конгрессе продолжают выступать за дальнейшее вооружение Украины, но другие консерваторы твердо заявляют противоположное: что они хотят сократить расходы США, в частности миллиарды долларов, которые идут на военную поддержку Киева.

По словам источников WP, Бернс признал, что «в какой-то момент эту помощь будет труднее получить», хотя признал необходимость ее «безотлагательного» характера. Для этого, как было сообщено на условиях анонимности, готовится обсуждение вариантов неких «частных инициатив на высоком уровне».

Эти заверения преподносятся как «подтверждение Зеленскому и его помощникам», что поддержка Киева со стороны администрации Байдена остается сильной. О том же гласит публичный комментарий официального представителя США.

Дополнительно в WP напомнили, что «в ближайшем окружении Зеленского Бернс считается авторитетной фигурой благодаря его точному предупреждению, сделанному еще в январе 2022 года» (то есть до начала СВО) – о том, что российские войска будут стремиться в первоочередном порядке захватить аэропорт «Антонов» в предместьях Киева.

Главе американской разведки приписывают также «значимую помощь Украине» в подготовке других военных операций украинских сил против России. Помимо этого, Киев особо ценит «скептическое отношение Бернса» к вариантам переговорного процесса с российской стороной для урегулирования конфликта.

В ЦРУ отказались сообщить какие-либо подробности о том, что за информацию Бернс передал Зеленскому, в том числе о военных планах России. «Но любая информация, которую может предложить глава ЦРУ, будет высоко оценена в Киеве», – заключает Washington Post.