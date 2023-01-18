Киев рассказывает чуть ли не о полугодовой осаде Соледара, пытаясь выставить освобождение города российскими войсками затяжной и сложной операцией. Но на деле ВС РФ не предпринимали ранее никаких попыток взять город, пишет портал «Свободная пресса».

Обозреватель Александр Ситников пояснил, что все это время Соледар оставался одним из участков линии соприкосновения. Российские ВС хоть и не атаковали его, но все же неплохо потрепали подразделения противника. Важную роль в этом исполнила ЧВК «Вагнер».

Сейчас боевики ВСУ рассказывают, насколько тяжелыми оказались боевые действия в Соледаре. ВС РФ в кратчайшие сроки окружили подразделения противника и разделили их на множество мелких небоеспособных групп. Также сразу пропала связь, не работал даже хваленый интернет Starlink. Выйти из Соледара удалось лишь нескольким подразделениям, а российские войска приобрели бесценный опыт ведения боя в условиях города.