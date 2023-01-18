ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Киев рассказывает чуть ли не о полугодовой осаде Соледара, пытаясь выставить освобождение города российскими войсками затяжной и сложной операцией. Но на деле ВС РФ не предпринимали ранее никаких попыток взять город, пишет портал «Свободная пресса».

Обозреватель Александр Ситников пояснил, что все это время Соледар оставался одним из участков линии соприкосновения. Российские ВС хоть и не атаковали его, но все же неплохо потрепали подразделения противника. Важную роль в этом исполнила ЧВК «Вагнер».

Сейчас боевики ВСУ рассказывают, насколько тяжелыми оказались боевые действия в Соледаре. ВС РФ в кратчайшие сроки окружили подразделения противника и разделили их на множество мелких небоеспособных групп. Также сразу пропала связь, не работал даже хваленый интернет Starlink. Выйти из Соледара удалось лишь нескольким подразделениям, а российские войска приобрели бесценный опыт ведения боя в условиях города.

Вам может понравиться

Стрелков называл обученных американцами боевиков ВС Украины серьезной силой

500 боевиков ВСУ, которые начали обучение в Германии под руководством натовских инструкторов, будут представлять серьезную опасность для ВС РФ, заявил бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков. Он отметил, что Альянс

Военкор Лисицын: ВСУ могут оставить Артёмовск в ближайшее время

Украинская армия скоро может начать отводить войска из Артёмовска (Бахмута) и Северска. К таким действиям командование ВСУ подталкивает недавнее освобождение российскими войсками расположенного неподалёку от указанных населённых пунктов города Соледара.

Читатели Le Figaro напомнили руководству НАТО, что Россия не терпит унижений

Заявления о новых военных поставках Киеву вызвали бурную реакцию со стороны европейцев. Так, читатели французской газеты Le Figaro напомнили руководству НАТО, что Россия не потерпит унижений в свой адрес. Об