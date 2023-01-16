Армией ВС России продолжается ведение специальной военной операции. Корреспондент издания «Известия» Роман Польшаков рассказал, как выполняют боевые задачи бойцы российской армии. Он отметил, что экипажи танков Т-72 регулярно уничтожают огневые точки и укрепленные позиции противника.

По словам военнослужащего ВС России с позывным «Суетолог» в последнее время очень часто происходит сдача в плен украинских боевиков. Он подчеркнул, что за прошедшую неделю 10 украинских солдат сдались в плен самостоятельно. «Мы думали они идут в наступление, а оказалось, они руки вверх подняли и пошли сдаваться к нашим», – рассказал российский боец.

Как отметил корреспондент, погодные условия начали способствовать продвижению российской техники. Боевые машины больше не грузнут в грязи. Как отмечают танкисты, теперь боевые задачи они выполняют более оперативно, так как продвигаться стало легче. Также Польшаков подчеркивает, что успех выполняемых задач во многом зависит от боевого духа российских бойцов. По словам «Суетолога», позитивный настрой является одним из самых главных помощников на фронте.